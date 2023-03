In der Hafenstadt starben mehrere Personen bei Schüssen in einer Kirche, mehrere wurden verletzt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort

Die Hamburger Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und hat den Stadtteil rund um den Tatort weitläufig abgesperrt. Foto: REUTERS / FABIAN BIMMER

Hamburg – Im Norden Hamburgs ist es am Donnerstagabend zu Schüssen mit mehreren Toten gekommen. Das bestätigte die Hamburger Polizei auf Twitter. Ein dpa-Reporter vor Ort berichtete von einem Großaufgebot an Spezialkräften der Polizei. Demnach trugen Rettungskräfte Personen aus einem Gebäude der Zeugen Jehovas. Laut dem Fernsehsender RTL und weiteren Medien seien sechs Menschen erschossen worden.

Die Polizei schrieb auf Twitter, dass mehrere Menschen verletzt worden sein, einige sogar tödlich. "Die Toten haben alle Schussverletzungen", sagte ein Polizeisprecher. Man sei mit einem Großaufgebot vor Ort.

Zunächst bestätigte die Hamburger Polizei auf Twitter einen "größeren Polizeieinsatz" in Alsterdorf. In einem zweiten Tweet hieß es, dass nach ersten Erkenntnissen in einer Kirche in der Straße Deelböge im Stadtteil Groß Borstel geschossen worden sein soll.

Laut "Focus" gebe es nach Polizeiangaben keinen Hinweis auf einen flüchtigen Täter. Die Polizei appellierte, "keine ungesicherten Vermutungen zu teilen und/oder Gerüchte zu streuen". Es würden noch keine gesicherten Informationen zu dem Tatmotiv vorliegen.

Laut mehreren Berichten deutscher Medien sollen die Rettungskräfte erstmals kurz nach 21 Uhr über Schüsse im Stadtteil Alsterdorf informiert worden sein. RTL berichtet von einer amtlichen Gefahrendurchsage. Anwohnerinnen und Anwohner sollen angehalten worden sein, ihre Häuser nicht zu verlassen. Die Lage ist derzeit noch unübersichtlich. Weitere Infos folgen. (red, 9.3.2023)