Thiem verlor auch in Indian Wells in der ersten Runde. Foto: IMAGO/Shutterstock

Indian Wells (Kalifornien) – Nach zwei in Südamerika erlittenen Auftaktniederlagen verlor Dominic Thiem am Donnerstag (Ortszeit) auch in Runde eins des Masters-1000-Tennisturniers in Indian Wells. Gegen Adrian Mannarino bedeutete ein 6:4,4:6,6:7(5) erst die zweite Niederlage im zehnten Duell mit dem Franzosen, wobei er davor nur im Juni 2021 wegen einer Aufgabe in Folge der folgenschweren Handgelenksblessur unterlegen war.

Thiem führte nach Satzgewinn im zweiten Durchgang bereits mit 4:1, ehe er fünf Games in Folge abgab. Im Entscheidungssatz machte er zunächst ein Break und ein 2:4 wett. Im Tiebreak lag er bereits mit 5:3 vorne, ehe er die vier nächsten Punkte und damit das Match verlor. Thiem steht damit bei einer Saisonbilanz von einem Sieg bei sieben Niederlagen.

"Natürlich eine unglaublich bittere Niederlage, aber ich bin zur Zeit nicht in der Lage, den Fokus zu halten. Das ist eher eine komplette Quälerei", sagte Thiem danach: "Das Selbstvertrauen ist natürlich auch im Eimer."

Der ehemalige US-Open-Sieger 2020 hatte vor vier Jahren in Indian Wells mit einem Finalsieg gegen den mittlerweile zurückgetretenen Schweizer Roger Federer seinen bisher einzigen Masters-1000-Titel geholt, war wohl auch deswegen diesmal in Kalifornien per Wildcard im Hauptfeld dabei.

Thiem spielt in Indian Wells nun noch Doppel mit dem Norweger Casper Ruud, ehe es für ihn in Miami, nochmals dank einer Wildcard im Hauptbewerb, weitergeht. "Natürlich ist viel zu machen, spielerisch und körperlich. Ich schaue jetzt mal, dass ich die Niederlage verdaue. Ich hoffe, dass ich ein gutes Doppel spiele. Und dann schaue ich, wie es in Miami sein wird."

Im ATP-Ranking hat Thiems Talfahrt vorerst keine Konsequenzen, da er noch länger keine Punkte zu verteidigen hat. Er bleibt allerdings außerhalb der Top 100, ist aktuell 102.. Sein im vergangenen Dezember ausgegebenes Ziel, sich bis zu den French Open so weit nach vor zu spielen, dass er dort wieder unter den 32 Gesetzten ist, ist aktuell illusorisch. (APA, luza, 10.3.2023)