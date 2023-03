Vieles ist nach der Bluttat in einem Gotteshaus der Zeugen Jehovas in Hamburg noch unklar. Als gesichert gilt aber – mit Stand Freitagfrüh –, dass ein Mann am Donnerstag gegen 21 Uhr im Stadtteil Alsterdorf eine Veranstaltung der örtlichen Gruppe der Glaubensgemeinschaft stürmte und dort mehrere Menschen tötete. Nach Angaben der Polizei soll es mindestens acht Tote geben, auch der Täter sei darunter. Wesentlich detaillierter konnte oder wollte man die Öffentlichkeit vorerst nicht informieren. Was weiß man also konkret zum gegenwärtigen Zeitpunkt – und was nicht?

VIDEO: Beamte hätten in dem Gebäude "eine leblose Person aufgefunden, bei der wir davon ausgehen, dass es sich um einen Täter handeln könnte", teilte die Polizei mit. DER STANDARD

Frage: Wie viele Tote gibt es? Wie kamen sie ums Leben?

Antwort: Nach Angaben der Polizei von Freitagfrüh hat es bei dem Angriff mindestens acht Tote gegeben. Viel Genaueres teilten die Behörden zunächst nicht mit, allerdings heißt es, die Toten hätten alle Schussverletzungen. Inoffiziell war zuvor noch von sechs Getöteten die Rede gewesen, die Zahl hat sich mittlerweile aber offenbar erhöht. Die Hamburger Innenbehörde, die Staatsanwaltschaft und die Polizei wollen am Freitagmittag mehr Details bekanntgeben. Eine Pressekonferenz ist für 12 Uhr geplant.

Polizeieinsatz nach mutmaßlichem Amoklauf in Hamburg-Alsterdorf. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Frage: Wer ist für die Tat verantwortlich? Was weiß man über den Täter?

Antwort: Auch dazu hält sich die Hamburger Polizei noch zurück. Sie räumte bisher lediglich ein, dass es die Vermutung gebe, dass unter den Toten auch der – offensichtlich männliche – Täter sein dürfte: "Es gibt Hinweise darauf, dass es der Täter sein könnte. Aber ob es wirklich der Täter gewesen ist, das ist noch unklar." Die Tat stuft die Hamburger Polizei nach Informationen aus Sicherheitskreisen jedenfalls als Amoklauf ein.

Nach Angaben des in Hamburg besonders gut vernetzten Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" soll der Täter – zwischen 30 und 40 Jahre alt – selbst früher Mitglied der Religionsgemeinschaft gewesen sein. Unklar ist, ob sich die Waffe, die er verwendete, legal im Besitz des Mannes befand. Den Behörden sei er nicht als Extremist bekannt gewesen.

Die Ermittler schalteten ein Hinweisportal frei. Auf der Webseite Hinweisportal.de könnten "Fotos und Videos zur Tat oder relevanten Ereignissen in diesem Zusammenhang hochgeladen werden", teilte die Polizei Hamburg auf Twitter mit.

Frage: Wann und wie passierte es?

Antwort: In dem Stadtviertel im Norden Hamburgs war eine Gruppe der Zeugen Jehovas zu einer ihrer regelmäßigen Versammlungen zusammengekommen, als um circa 21 Uhr ein Mann den Raum betrat und zu schießen begann. Eine Anrainerin, eine Studentin, berichtete von "ungefähr vier Schussperioden. In diesen Perioden fielen immer mehrere Schüsse, etwa im Abstand von 20 Sekunden bis zu einer Minute. Ich habe dann weiter aus dem Fenster geschaut und bei den Zeugen Jehovas eine Person ganz hektisch vom Erdgeschoß ins erste Geschoß laufen sehen."

Die Polizei kam um etwa 21.15 Uhr am Tatort an. Später seien, so die Augenzeugin, offenbar leblose – oder zumindest bewusstlose – Menschen von Polizisten auf die Straße getragen worden. Erst vier Stunden nach den tödlichen Schüssen betrat die Spurensicherung in der Nacht den Tatort.

Polizisten sicherten mit Maschinenpistolen und Streifenwagen den Tatort stundenlang weiträumig ab, die Polizei suchte das weitere Umfeld auch mit Hubschrauber und Suchscheinwerfern ab. Die städtische Rettung war im Großeinsatz, um Verletzte und Geschockte zu versorgen.

Frage: Wie reagiert die Politik?

Antwort: Hamburgs Bürgermeister, der Sozialdemokrat Peter Tschentscher, zeigte sich bestürzt: "Die Meldungen aus Alsterdorf / Groß Borstel sind erschütternd", schrieb Tschentscher auf Twitter. "Den Angehörigen der Opfer gilt mein tiefes Mitgefühl. Die Einsatzkräfte arbeiten mit Hochdruck an der Verfolgung der Täter und der Aufklärung der Hintergründe." Tschentscher rief die Bürgerinnen und Bürger auf, die Hinweise der Polizei zu beachten und Anordnungen Folge zu leisten.

Der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD), sozusagen der regionale Innenminister, kündigte für Freitagmittag eine Pressekonferenz an, bei der Details zu der Tat und zum Stand der Ermittlungen bekanntgegeben werden sollen. Er danke in den Morgenstunden Polizei, Rettung uns Feuerwehr für einen "vorbildlichen, professionellen Einsatz".

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) – früher selbst Innensenator, später auch Bürgermeister von Hamburg – bezeichnete die tödlichen Schüsse als brutale Gewalttat. "Schlimme Nachrichten aus #Hamburg. Mehrere Mitglieder einer Jehova-Gemeinde sind gestern Abend einer brutalen Gewalttat zum Opfer gefallen", postete er am Freitagmorgen über den Regierungsaccount auf Twitter. "Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Angehörigen. Und bei den Sicherheitskräften, die einen schweren Einsatz hinter sich haben."

Frage: Wieso galt der Anschlag den Zeugen Jehovas?

Antwort: Das ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Auf der Internetseite der örtlichen Gruppe der Zeugen Jehovas war für den fraglichen Donnerstagabend eine der regelmäßigen, alle zwei Wochen stattfindenden Zusammenkünfte angekündigt. Dabei handle es sich immer um Events, zu denen auch die Öffentlichkeit – also nicht nur Mitglieder – eingeladen ist. Thema dieser Zusammenkünfte sei stets, wie man Lehren aus der Bibel im alltäglichen Leben umsetzen könne. Wenn die Informationen des "Spiegels" zutreffen, dass der Täter früher selbst bei den Zeugen Jehovas war, könnte es sich um eine persönlich motivierte Tat gehandelt haben – das bleibt aber vorerst reine Spekulation.

Frage: Wie viele Menschen waren bei diesem Treffen anwesend? Wo genau fand es statt?

Antwort: Wie bei allen anderen Angaben zur Tat blieb die Hamburger Polizei auch hier wenig präzise. "Es sind mehrere Personen in dem Gebäude gewesen während der Veranstaltung", so ein Sprecher.

Bei dem Tatort handelt es sich Medienberichten zufolge um ein dreistöckiges Gewerbegebäude, das an einer breiten Straße und neben einem Malerbetrieb sowie neben einer Baustelle mit drei großen Kränen liegt. In Hamburg-Alsterdorf leben rund 15.000 Menschen, der Stadtteil im Bezirk Hamburg-Nord ist etwa drei Quadratkilometer groß. Neben Alsterdorf gibt es zwölf weitere Stadtteile in dem Bezirk. In Hamburg-Alsterdorf sind zahlreiche Unternehmen angesiedelt. Durch den Stadtteil verläuft der Fluss Alster.

Das Gewerbegebäude, in dem sich Zeugen Jehovas getroffen hatten, als es zum Amoklauf kam. Foto: APA/AFP/DANIEL REINHARDT

Frage: Wer sind die Zeugen Jehovas?

Antwort: Die Zeugen Jehovas sind eine christliche Gemeinschaft mit eigener Bibel-Auslegung. Die Anhängerinnen und Anhänger glauben an Jehova als "allmächtigen Gott und Schöpfer" und sollen sich strengen Vorschriften unterwerfen. Sie legen die Bibel in vielen Bereichen sehr wörtlich aus, zu ihren Glaubensgrundsätzen gehört es, dass eine "neue Welt" bevorsteht und sie als auserwählte Gemeinde gerettet werden. Dieser Ehre müsse man sich aber erst als würdig erweisen.

Mitglied der Religionsgemeinschaft Jehovas Zeugen werden Gläubige durch vollständiges Untertauchen in Wasser, unter Beistand eines dazu bevollmächtigten Täufers. Voraussetzung dafür sind das Studium der Grundlehren der Bibel und die Zulassung zur Taufe durch die Ältesten der Versammlung.

Die Mitgliedschaft oder Zusammenarbeit mit ökumenischen Organisationen wie dem Weltkirchenrat lehnen die Zeugen Jehovas ab: Zu groß seien die Lehrunterschiede, sie beurteilen solche Bemühungen von ihrer Seite aus von vornherein als zwecklos. Gleichzeitig sind sie aber sehr bemüht, Menschen zu ihrer Gruppe zu holen.

In Deutschland erlangte die Religionsgemeinschaft 2006 den Körperschaftsstatus, in Österreich 2009 die gesetzliche Anerkennung als Religionsgemeinschaft.

Weltweit haben die Zeugen Jehovas etwa acht Millionen Mitglieder. Die "Weltzentrale" ist in New York. Die deutsche Gemeinschaft mit etwas weniger als 200.000 Mitgliedern gehört zu den größten in Europa. In Österreich bezeichnen sich knapp 21.000 Menschen als dieser Religionsgruppe zugehörig. (red, 10.3.2023)