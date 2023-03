[Inland] Kommt jetzt die neue neue ÖVP?

Eklat an Digital-Uni Linz: "Ich urteile einzig und allein nach fachlichen Kriterien"

[International] Was man bisher über den Amoklauf in Hamburg mit mehreren Toten weiß

Aufblasbare Militärfahrzeuge täuschen Angreifer

[Wirtschaft] Österreich hinkt anderen Ländern bei Ersatz von russischem Gas hinterher

[Kultur] "Nawalny" hat gute Oscar-Chancen – ein Österreicher führte die Kamera

[Diskurs] Europa ist nicht kriegsfähig

[Video] Wer steckt hinter den Vergiftungen von Schülerinnen im Iran?

[Sport] 25 Jahre "Flasche leer": Als Trapattoni sich in die Geschichtsbücher wütete

Wetter: Von Westen her breitet sich eine Störungszone mehr und mehr aus und damit sind in Tirol und Vorarlberg bereits ab der Früh einige Wolken und erste Schauer zu erwarten. Im Osten hingegen zeigt sich noch die Sonne, ehe die Wolken eintreffen. Im Süden halten sich den ganzen Tag über einige Wolken, Regen gibt es aber voraussichtlich nur in den Karnischen Alpen. Am Nachmittag und Abend trifft im Westen zusehends kühlere Luft ein und die Schneefallgrenze sinkt zunächst auf rund 1000m, in der Nacht kühlt es dann in allen Höhen weiter ab und die kältere Luft breitet sich weiter aus. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 6 Grad, Tageshöchsttemperaturen 12 bis 18 Grad.

Zum Tag: Internationaler Tag der Richterinnen