Die Wohnwagen von Airstream sind hierzulande eher selten zu finden, in den USA genießen die stromlinienförmigen Aluminiumvehikel Kultstatus. In Europa kennt man sie vermutlich aus diversen Hollywoodstreifen. Im Rahmen einer, wie es Airstream nennt ,"Was wäre wenn ..."-Kooperation hat man beim Designstudio F. A. Porsche mit Hauptsitz in Zell am See angeklopft, um sich einen Wohnwagen kreieren zu lassen. Enthüllt wurde das Konzept am 10. März auf dem South-by-Southwest-(SXSW-)Festival in Austin, Texas.

Der Prototyp, Airstream Studio F. A. Porsche Concept Travel Trailer getauft, soll kompakt und leicht genug sei, um von einem kleinen SUV oder einem Elektrofahrzeug gezogen zu werden. Und er bietet einen Ausblick darauf, wie Luxuscamping in den kommenden Jahren aussehen könnte. Das neue Konzept glänzt silbern wie die meisten Airstream-Modelle, spricht aber eindeutig eine modernere Designsprache.

Airstream

Der neue Anhänger zeichnet sich durch eine elegante, nietfreie Form und eine Reihe von Fenstern aus. Die größte Veränderung findet sich jedoch am Heck, das nun flach ist statt abgerundet. Dies verbessert die Aerodynamik und ermöglicht die Integration einer Heckklappe, die von außen geöffnet werden kann.

Luftfederung, kompakte Maße

Zu den weiteren Neuerungen gehören ein Aufstelldach mit integrierter Markise und eine Luftfederung, beides ein Novum für Airstream. Letzteres ermöglicht nicht nur das komfortable Nivellieren des "nur" fünf Meter langen Wohnwagens auf dem Campingplatz. Es dient auch dazu, die Höhe hinter dem Zugfahrzeug während der Fahrt zu minimieren. Zudem kann der Wohnwagen so besser in niedrigen Garagen abgestellt werden – etwas, das mit anderen Airstreams kaum möglich ist.

Der Innenraum des Anhängers ist genauso auffällig wie das Äußere. "Der luftige Raum sieht eher aus wie das Innere eines schicken Hotelzimmers als das eines Wohnmobils", ist man zum Beispiel bei Robb Report begeistert. Er verfügt über eine voll ausgestattete Küchenzeile mit Gasherd und integrierter Spüle, ein Badezimmer und einen großen "Unterhaltungsbereich" mit zwei Sitzbänken. Dieser letzte Bereich kann nach dem Kochen in einen Essbereich oder in ein Schlafzimmer (mit einem Doppelbett) umgewandelt werden. Trotzdem ist im Inneren des kompakten Wohnwagens genug Platz, verspricht man, denn alle notwendigen Funktionen wie die Klimaanlage, die Wassertanks und die Batterie sind im Boden versteckt.

Da es sich ausdrücklich um eine "Was wäre wenn"-Kollaboration handelt, scheint es unwahrscheinlich, dass der Wohnwagen von Airstream und Porsche jemals in Produktion gehen wird. Dennoch könnten einige Merkmale – vielleicht das aufklappbare Dach oder die absenkbare Federung – irgendwann in die Produktpalette von Airstream aufgenommen werden. (max, 10.3.2023)