Kurz vor den Academy Awards hat sich eine Ferienhaussuchmaschine angesehen, in welchen Städten in Europa es das beste Kinoangebot gibt

Folgt man der Erhebung von Holidu, hat Genf Kinoliebhaberinnen und -liebhabern am meisten zu bieten. (Symbolfoto) Foto: Unsplash/Myke Simon

Anlässlich der bevorstehenden Oscar-Nacht hat das Ferienhaus-Portal Holidu untersucht, welche die besten europäischen Städte für Kinoliebhaberinnen und -liebhaber sind. Dafür wurden die Daten von Google Maps analysiert. Sie umfassen die Gesamtzahl der Kinos pro Stadt, die Anzahl der Kinos pro Stadt je 10.000 Einwohner sowie die durchschnittliche Bewertung der Kinos. Betrachtet wurden nur Städte mit mehr als zehn Kinos.

1. Genf, Schweiz

Auf dem Siegerpodest in diesem Ranking steht Genf. Die Schweizer Stadt ist ein zeichnet sich durch eine florierende Filmindustrie aus. Dementsprechend gibt es in der Stadt eine Reihe von Kinos, die eine Vielzahl von Filmen aus verschiedenen Genres und Kulturen zeigen. Darunter Mainstream-Kinos, in denen die neuesten Hollywood-Blockbuster gezeigt werden, aber auch Programmkinos, die eher Nischen- und Independent-Filme anbieten. Zu den beliebten Kinoketten in Genf gehören unter anderem Cinélux und Cinérama. Außerdem finden in Genf das ganze Jahr über mehrere Filmfestivals statt, darunter das Internationale Filmfestival Genf (GIFF), das eine breite Palette von Filmen zeigt und Regisseure, Schauspieler und Filmfans aus aller Welt anzieht.

2. Warschau, Polen

An zweiter Stelle steht Warschau. Zu den beliebtesten Kinoketten in der Stadt gehören Multikino, Cinema City und Kinoteka. Ein einzigartiges Kinoerlebnis in Warschau ist jedoch das Kino Muranów, ein frisch renoviertes Kino aus den 1950er Jahren, das sich durch sein Retro-Design auszeichnet und eine Reihe von Filmen von Klassikern bis hin zu zeitgenössischen Independent-Filmen bietet. Warschau ist auch Schauplatz einiger Filmfestivals wie dem Warschauer Filmfestival, das im Oktober stattfindet.

3. Berlin, Deutschland

Die Bronze-Medaille in der Rangliste geht an Berlin. Die deutsche Hauptstadt ist bekannt für ihre blühende Kunstszene. Kinos nehmen in dieser Szene einen wichtigen Platz ein und bieten Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit, Filme aus der ganzen Welt an verschiedenen Orten zu sehen. Beliebte Kinos in der Stadt sind unter anderem das Cinestar, die UCI Kinowelt und der Filmrauschpalast. Für diejenigen, die ein alternatives Kinoerlebnis suchen, gibt es seit den 1970er Jahren das Kino Moviemento, das sich auf die Vorführung unabhängiger und internationaler Filme spezialisiert hat. Berlin ist zudem das ganze Jahr über Austragungsstätte verschiedener Filmfestivals. Eines der bekanntesten ist die Internationale Filmfestspiele Berlin, auch bekannt als Berlinale. Diese Veranstaltung findet jedes Jahr im Februar statt.

4. Bologna, Italien

Auf dem vierten Platz in dieser Rangliste kommt Bologna. Die Stadt in Norditalien bietet eine reiche Kunst- und Kulturszene, zu der auch zahlreiche Kinos gehören, die den unterschiedlichen Geschmäckern der Zuschauerinnen und Zuschauern gerecht werden. Die Kinos Cinema Lumière und Cinema Odeon zeigen eine breite Palette von Filmen, von Hollywood-Blockbustern bis hin zu unabhängigen und fremdsprachigen Filmen aus Italien und anderen Ländern. In Bologna befindet sich auch die Cineteca di Bologna, ein Filmarchiv und eine Kultureinrichtung, die Filme aus der ganzen Welt aufbewahrt und restauriert. Die Cineteca bietet eine Reihe von Veranstaltungen und Aktivitäten zum Thema Film an, darunter Vorführungen, Workshops und Ausstellungen. Bologna ist auch Gastgeber des Filmfestivals Il Cinema Ritrovato, das jedes Jahr im Juni stattfindet und sowohl klassische als auch seltene Filme aus aller Welt zeigt.

5. München, Deutschland

Auf den fünften Platz im Ranking schafft es München. Die bayerische Landeshauptstadt verfügt über eine vielfältige und wachsende Filmszene, die Kinoliebhabern eine Reihe von Möglichkeiten bietet. Einige der beliebtesten Kinos der Stadt sind Cineplex, Cinemaxx und der Mathäser Filmpalast. Für diejenigen, die ein unabhängiges Filmerlebnis suchen, gibt es in München mehrere Arthouse-Kinos wie die City Kinos und das Monopol Kino, in denen sowohl unabhängige Filmproduktionen als auch Kultklassiker gezeigt werden. Eines der bemerkenswertesten Festivals in der Stadt ist das Münchner Filmfest, das jedes Jahr im Juni stattfindet und eine Reihe von Filmen aus verschiedenen Ländern und Genres zeigt.

Diese Städte runden die Top 10 ab:

6. Paris, Frankreich

7. Athen, Griechenland

8. Porto, Portugal

9. Nürnberg, Deutschland

10. Amsterdam, Niederlande

Wien schafft es mit 33 Kinos (durchschnittliche Google-Bewertung: 4) auf Platz 18. (red, 10.3.2023)