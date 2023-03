Der 32-Jährigen wird vorgeworfen, ihren Mann lebensgefährlich am Hals verletzt zu haben. Sie leugnet die Tat und beschuldigt ihre 13-jährige Tochter

Die gebürtige Tschechin soll ihrem Mann Antidepressiva ins Essen gemischt haben, um ihn müde zu machen. Foto: APA/KERSTIN SCHELLER

Ried im Innkreis – Am Freitag ist eine 32-Jährige in Ried im Innkreis vor Gericht gestanden, weil sie erst ihren Mann mit Antidepressiva müde gemacht und dem Schlafenden anschließend mit einem Cuttermesser einen Schnitt in den Hals zugefügt haben soll. Die Staatsanwältin sprach von einem geplanten Mord, nur durch Zufall habe das Opfer überlebt. Der Verteidiger hingegen plädierte für einen Freispruch, seine Mandantin sei unschuldig, vielmehr wolle sie ihre Tochter schützen, die die Tat eigentlich begangen habe.

Die 13-jährige Tochter des Paares will in der Nacht auf den 3. August eine Auseinandersetzung ihrer Eltern gehört haben. Als sie später den verletzten Vater sah, rief sie die Rettung. Beim Eintreffen der Polizei leistete die Mutter erste Hilfe. Laut der Staatsanwältin habe die Mutter gestanden, wegen aufgestauter Wut und Zorn aufgrund langjähriger Eheprobleme die Tat begangen zu haben. Offiziell trennte sich das Paar im September 2021, der Mann zog aus. Doch einige Monate später kam er zurück, da sie sich nicht in der psychischen Verfassung sah, die vier gemeinsamen Kinder allein zu erziehen und gleichzeitig arbeiten zu gehen, meinte die Angeklagte.

Medikamente in Blutprobe gefunden

Am Tatabend soll die Angeklagte laut Staatsanwältin die Medizin ins Gulasch gegeben haben, worauf der Mann nach dem Essen erst auf der Couch einschlief und später ins Bett ging. Auch in der Blutprobe des späteren Opfers wurden Spuren der Medikamente festgestellt, hielt die Anklagebehörde fest.



Der Verteidiger strich hervor, dass seine Mandantin bei den Einvernahmen gesagt habe, sie könne sich nicht erinnern, aber sie denke nicht, dass sie ihn töten wollte. Daher gehe sie davon aus, "es nicht gewesen zu sein". Die 32-Jährige erklärte sich auch für nicht schuldig. Der Verteidiger meinte, dass "im Akt Sachen übersehen wurden" und verwies auf unterschiedliche Wahrnehmungen von Polizisten am Tatort. Ein Beamter meinte, die Frau habe beeinträchtigt und sehr müde gewirkt.

Der Verteidiger habe den Eindruck, dass die Angeklagte eine Familienangehörige schützen wolle – und dafür ihr eignes Leben aufgebe. Die 13-jährige Tochter habe jedenfalls ihren Vater "gehasst", sagte die Angeklagte unter Tränen und beschuldigte sie, ihrem Vater die Verletzungen zugefügt zu haben. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt, ein Urteil ist für 14. März geplant. (APA, 10.3.2023)