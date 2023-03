Der Mutterkonzern Mars hat die Produktion der Kaugummistreifen eingestellt – nun geht das Angebot in deutschen Supermärkten zur Neige

imago/STPP Der weiße Kaugummi mit dem grünen Streifen war für viele Reddit-User ein Kindheitssymbol.

Wien – Wer im Supermarkt Kaugummistreifen kaufen will, sucht ab jetzt vergeblich. "Wir müssen Ihnen mitteilen, dass das Format der Kaugummistreifen komplett eingestellt wurde", heißt es auf Anfrage eines Kunden an den Mars-Konzern. Dieser hatte das Aus im Onlineforum Reddit betrauert. Als Gründe werden dort die mangelnde Nachfrage und die Einführung neuer Produkte genannt. In Österreich war die Marke Wrigley's Spearmint bereits seit einiger Zeit nicht mehr verfügbar, heißt es auf STANDARD-Anfrage.

Niedrige Verkaufszahlen

Der Lebensmittelhersteller Mars, der die Marke Wrigley im Jahr 2008 übernahm, fokussiert sich mit den Marken Orbit, Airwaves, Hubba Bubba und Five Gum nun auf Kaugummidragees. "Etwas Adäquates zu den Kaugummistreifen können wir Ihnen alternativ leider nicht mehr anbieten", erklärte der Kundenservice dem Reddit-User. Die Entscheidung, Produkte aus dem Sortiment zu nehmen, werde von der Marketingabteilung getroffen. Man folge damit den Verkaufszahlen und den Trends der Branche.

Die Produktion wurde bereits vor ein paar Monaten eingestellt, schreibt das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Nun würden die letzten Reste aus den Supermärkten verschwinden.

Enttäuschung auf Reddit

Der Reddit-User floriplum machte vor zwei Tagen seiner Enttäuschung Luft, nachdem er seinen Lieblingskaugummi nicht mehr im Supermarkt kaufen konnte. "Ich bin einer der Menschen, die es genießen, auf dem Weg zur Arbeit gemütlich ein Stück süßliche Kaumasse zu konsumieren. Um mein Verlangen zu stillen, setzte ich bis jetzt auf den altbewährten Wrigley's Spearmint", schrieb er in seinem Post.

Wrigley's-Spearmint-Kaugummi zählte zu den ältesten Sorten der Welt und wurde bereits ab 1893 hergestellt. Der Reddit-Beitrag, in dem der User auch die Stellungnahme des Konzerns veröffentlichte, löste unter hunderten Nutzern sentimentale Gefühle aus. "Solltet ihr gleichwertige Alternativen kennen, teilt diese bitte der Welt mit. Lasst uns gemeinsam die Kaugummirevolution starten", fordert Kaugummiliebhaber floriplum die Community auf. (frei, 10.3.2023)