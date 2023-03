Die Aussichten für das südlich von San Francisco, im Bild die Golden Gate Bridge, gelegene Silicon Valley haben sich seit dem Vorjahr stark eingetrübt. Foto: AP Photo/Jeff Chiu

Jahrelang war die Technologiebranche der Wachstumsmotor der US-Wirtschaft schlechthin. Der Trend zur Digitalisierung schuf Branchengrößen wie Amazon, Google oder Apple und gab auch vielen Start-ups in Silicon Valley die Chance, selbst ein sogenanntes Einhorn zu werden, wie junge Unternehmen mit Milliardenbewertung bezeichnet werden. Schließlich saß das Geld der Financiers angesichts ultratiefer Zinsen locker, zumal die Lockdowns der Corona-Krise ab 2020 für einen zusätzlichen Schub sorgten. Doch der Wind hat längst gedreht – die Pandemie ist ebenso vorüber wie die Zeit des billigen Geldes.

Die Folge waren abreißendes Wachstum und einbrechende Börsenkurse bei den Technologieriesen, die mit Massenentlassungen gegenzusteuern versuchen. Dazu kommt mit der Silicon Valley Bank eine Institution der kalifornischen Start-up-Schmiede ins Trudeln. An der US-Technologiebörse Nasdaq, wo die Bank unter SVB Financial Group gelistet ist, brach der Kurs um 60 Prozent binnen 24 Stunden ein. Zuvor hatte das Finanzinstitut überraschend eingeräumt, seine Kapitalposition durch die Ausgabe neuer Aktien stärken zu müssen. Denn das Geldhaus hatte mit US-Staatsanleihen und hypothekarisch gesicherten Wertpapieren aufgrund steigender Zinsen 1,8 Milliarden Dollar versenkt. Die Folge: Die Bank wurde am Freitag von einer kalifornischen Regulierungsbehörde geschlossen, die Aktie vom Handel ausgesetzt.

"Ruhe bewahren"

"Ich bitte Sie, Ruhe zu bewahren", hatte Bankchef Greg Becker zuvor in einer umgehend einberufenen Telefonkonferenz an Inverstoren und Analysten appelliert. Doch der Schaden war längst angerichtet und zog in weiterer Folge global den Bankensenktor zu Wochenschluss an der Börse nach unten. Denn die Silicon Valley Bank ist zwar hierzulande weitgehend unbekannt, mit Kundeneinlagen von 212 Milliarden US-Dollar und 8.500 Arbeitskräften aber die Nummer 16 der US-Finanzbranche. Es handelt sich um die zweitgrößte Bankpleite der US-Geschichte nach den Lehman Brothers im Jahr 2008.

Die Bank zählt Tech-Unternehmen zu ihren wichtigsten Kunden, die seit dem vergangenen Jahr mit einer stets verschlechternden finanziellen Lage kämpfen – auch weil durch die Anhebung der Zinsen der US-Notenbank Fed die Aufnahme von Krediten teurer wird. Dass Fed-Chef Jerome Powell zur Wochenmitte beteuerte, wegen der hartnäckig hohen Inflation einen weiterhin straffen Zinserhöhungskurs zu fahren, machte die Aussicht für die Branche nicht besser – und damit auch für die Silicon Valley Bank. Ihr Hauptproblem: Im Gegensatz zur Konkurrenz hat sie gänzlich auf die risikoreiche und nun strauchelnde Tech-Branche gesetzt. Ein Klumpenrisiko, weil besser laufende Branchen den Geschäftsgang nicht stabilisieren konnten.

Silicon Valley verändern

Auch wenn Bankchef Becker versicherte, dass das Geld bei dem Institut geschützt sei, sollen einige Start-ups ihren Geldgebern empfohlen haben, Kapital von dem Institut vorsichtshalber abzuziehen. Dazu gehört angeblich auch der Founders Fund des umstrittenen US-Tech-Investor Peter Thiel, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Wobei der geborene Deutsche dem Silicon Valley in einem "Handelsblatt"-Interview generell vorhält, seit zehn Jahren in einer Art Schlafwagen unterwegs gewesen zu sein. Je gewinnträchtiger deren Geschäftsmodelle, desto weniger innovativ sei die Branche geworden.

Mit der Technologiebranche ist auch die Silicon Valley Bank, Nummer 16 unter den US-Finanzinstituten, unter die Räder geraten. Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Als Beispiele nennt Thiel Apple, das seit dem Tod von Firmengründer Steve Jobs keine Innovationen hervorgebracht habe. Oder Alphabet, dass sich auf dem Erfolg der Suchmaschine Google ausgeruht habe und nun wegen Microsofts Ankündigung, die Technologie von ChatGPT in die eigene Suchmaschine Bing zu integrieren, aufgeschreckt worden sei. "Google ist völlig im Panikmodus", ergänzte Thiel.

Totgesagte leben länger

"Diese Party hätte nicht ewig weitergehen können", sagte Margaret O'Mara von der University of Washington schon im Herbst über die Technologiebranche. Auf den vorherigen Wachstumsschub wird ihr zufolge eine Zeit der Normalisierung folgen, aber kein Niedergang. "Ein Nachruf auf die Branche wurde schon ein paar Mal voreilig verfasst", gibt sie zu bedenken. "Es mag das Ende einer Ära für das Silicon Valley sein, aber es ist wahrscheinlich nicht das Ende von Silicon Valley."

Wobei Investor Thiel künstlicher Intelligenz wie ChatGPT eine große Zukunft vorhersagt. "Wir erleben eine historische Wende, vielleicht sogar den wichtigsten Moment seit der Markteinführung des iPhones", sagte er. "Jedenfalls wird dieser Moment das Silicon Valley verändern." (Alexander Hahn, 13.3.2023)