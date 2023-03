Link

Über sein Comeback Im Interview mit dem "Extradienst" geht es zudem darum, wie sich Grasl nach dem tragischen Ereignis "zurückgearbeitet" hat. Er ist inzwischen Vizechefredakteur des "Kurier" und seit Jahreswechsel parallel Geschäftsführer des "Profil": "Ich habe mir aber natürlich auch in den letzten Jahren – ich bin ja seit vier Jahren in der 'Kurier'-Chefredaktion – Mühe gegeben, nach schwierigen Situationen in meinem Leben wieder eine gute Arbeit zu machen. Und wenn all das dann insgesamt dazu beiträgt, dann freut mich das."



Über den Abgang von Aufdecker Michael Nikbakhsh als Leiter einer Investigativakademie von "Profil" und "Kurier" sagt Grasl: "Wenn so eine Akademie über zwei Medien läuft wie 'profil' und 'Kurier' und den Herrn Nikbakhsh, dann ist Teamwork nötig. Dann muss man miteinander diskutieren, wie man das am besten macht, und dieses Teamwork hat mit Nikbakhsh wohl nicht funktioniert. Dazu war er offensichtlich nicht in der Lage, und daher ist es auch vielleicht ganz gut, dass man es jetzt in einer anderen Form weiterführt, ohne Nikbakhsh."

Über Politiknähe "Ich fühle mich niemandem verpflichtet", sagt Grasl auf die Frage, wie er sich politisch definiere: "Ich habe verschiedene politische Ansichten, die nie immer entlang einer einzelnen Parteilinie sind."

Über ein ORF-Comeback Richard Grasl unterlag 2016 bei der Generalswahl Alexander Wrabetz, er verließ den ORF. Ist das Thema für ihn abgehakt? "Das Thema ist abgehakt, weil ich – und das habe ich auch sehr klar gesagt – in einer schwierigen Situation meines Lebens das Vertrauen bekommen habe, hier beim 'Kurier' einen Neuanfang zu machen."

Über den ORF heute Grasl sagt, er habe schon 2016 gesehen, dass es eine rasche Neustrukturierung brauche. "Ich wollte nicht, dass ich jetzt, viele Jahre später, Recht bekomme, wenn Roland Weißmann die Finanzierungsprobleme eingestehen muss. Ich hätte diese fünf Jahre genutzt, um das Unternehmen schon früher zu sanieren, denn je später man damit anfängt, umso schwieriger wird es. Das war der Unterschied zwischen mir und Wrabetz."