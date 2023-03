Wolfgang Muchitsch Foto: UMJ / JJ Kucek

Das Landesmuseum für Kärnten – das sogenannte kärnten.museum – hat ein neues Führungsduo: Neuer wissenschaftlicher Direktor ist Wolfgang Muchitsch, ehemaliger Geschäftsführer des Grazer Universalmuseums Joanneum. Kaufmännische Direktorin ist Caroline Steiner, die schon bisher im Haus tätig war. Beide Funktionen wurden für die nächsten fünf Jahre bestellt. Zuvor hatte es nach einer längeren Renovierungsphase eine provisorische Leitung gegeben.

"Eine hochkarätige Jury hat in einem mehrstufigen Auswahlverfahren jeweils einstimmig entschieden", berichtete Kärntens Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser (SPÖ) am Freitag nach der Regierungssitzung. "Das kärnten.museum als Haus, in dem Geschichte, Gegenwart und Zukunft des Landes Kärnten lebendig werden, steht damit unter herausragender, fachkundiger Leitung."

Vormals am Joanneum

Muchitsch war ab 2003 gemeinsam mit Peter Pakesch Geschäftsführer des Universalmuseums Joanneum. Von 2015 bis 2017 war er dort alleiniger Geschäftsführer, seit 2018 wissenschaftlicher Geschäftsführer. Steiner fungiert schon seit 2017 als stellvertretende kaufmännische Geschäftsführerin des Landesmuseums Kärnten. Das seit 2014 geschlossene und seit 2020 rundum generalsanierte Museum wurde erst Ende des vergangenen Jahres wieder eröffnet.

Ebenfalls in der ersten Regierungssitzung nach der Landtagswahl beschlossen wurde in Kärnten die Jahressubvention für das Musikfestival Carinthischer Sommer. Dieses erhält für die Durchführung und Planung des Festivals 380.000 Euro und zusätzlich für die Aufführung des Internationalen Nikolaus-Fheodoroff-Kompositionspreises 16.000 Euro. (APA, 10.3.2023)