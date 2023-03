Udo Landbauer hat versprochen, Johanna Mikl-Leitner nicht zur Landeshauptfrau zu wählen. Dass er ihr auf andere Weise zum Amt verhelfen könnte, will er nun nicht ausschließen. Foto: apa / helmut fohringer

St. Pölten – Die FPÖ Niederösterreich könnte Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zum Amt der Landeshauptfrau verhelfen – und zwar entgegen ihrem Wahlversprechen. Die Freiheitlichen hatten vor der Landtagswahl im Jänner zugesichert, Mikl-Leitner nicht wieder zu wählen, weil sie nicht fähig genug für das Amt sei. Erst am Donnerstag hatte Parteichef Udo Landbauer dieses Versprechen bekräftigt. Nun erwägt die Partei offenbar ein Umgehungsmanöver.

Denn es gibt abseits der aktiven Wahl im Landtag noch eine Möglichkeit, wie die Freiheitlichen Mikl-Leitner als Landeshauptfrau ermöglichen können: Wenn die blauen Mandatarinnen und Mandatare bei der Abstimmung den Saal verlassen, reichen die Stimmen der ÖVP für eine Mehrheit.

Kein Dementi

Auf STANDARD-Anfrage will ein Sprecher der Partei so ein Vorgehen auch auf mehrfache Nachfrage nicht ausschließen. Man sage dazu zum aktuellen Zeitpunkt schlicht gar nichts. "Wir kommentieren die abstrusen Spekulationen des STANDARD nicht", heißt es nur. Den Ausschluss der aktiven Wahl hatte Landbauer am Donnerstag noch bekräftigt, das Umgehungsmanöver will man sich anscheinend offen lassen.

Die schwammige Reaktion der FPÖ kommt zu einem kritischen Zeitpunkt in den Verhandlungen rund um die künftige Landesregierung in Niederösterreich: Die ÖVP hatte tiefgehende Gespräche mit der SPÖ am Donnerstag vorerst gestoppt, weil die Sozialdemokratie aus schwarzer Sicht überschießende Forderungen gestellt habe. Am Freitag trifft sich die Volkspartei deshalb mit den Freiheitlichen, um Inhalte auszuloten – ein gemeinsames Statement dazu von Mikl-Leitner und Landbauer fand am Freitagnachmittag statt.

Mikl-Leitner: "Haben persönliche Differenzen beiseitegeschoben"

Mikl-Leitner berichtete von "konstruktiven" Gesprächen und dem Vorhaben, die persönlichen Differenzen beiseitezuschieben, um gemeinsam ein Programm für Niederösterreich auszuarbeiten. In vielen zentralen Fragen sei die ÖVP der FPÖ näher als der SPÖ, mit der man "zu gutgläubig" gewesen sei. Das Thema des ersten Verhandlungstages war Finanzen, hier hätte man sich auf einen "gemeinsam Weg" verständigt. Die Finanzpolitik der nächsten Jahre soll demnach auf drei zentralen Prinzipien beruhen: Sparsamkeit, Effizienz, Transparenz. Es sollen weitere Verhandlungen stattfinden.

Auch FPÖ-Chef Landbauer will trotz persönlicher Differenzen mit Mikl-Leitner "vernünftig" mit der ÖVP verhandeln. Er wolle freiheitliche Politik und damit den Wählerwunsch umsetzen. Das sei wichtiger als persönliche Befindlichkeiten. Man habe schon jetzt "ernsthafte und gute" Gespräche absolviert. "Wir Freiheitlichen nehmen es ernst."

Bei der Personaldebatte waren sich beide einig: Es gehe jetzt nicht um sie beide und wer Landeshauptfrau oder Stellvertreter werde, sondern vorrangig um das Land. Landbauer versicherte auf die Frage, ob er Mikl-Leitner als Landeshauptfrau ermöglichen würde: "Er hält, was er im Wahlkampf gesagt hat." (Sebastian Fellner, cwu, wie, 10.3.2023)