Radiotipps für Samstag

9.05 FEATURE

Hörbilder: Entdeckt – Brisante Tonbänder des SED-Politbüros Haben die Genossinnen und Genossen die Ideen des real existierenden Sozialismus verraten? Bis 10.00, Ö1

12.00 POLITIK

Im Journal zu Gast ist der designierte Landesparteichef der SPÖ Niederösterreich, Sven Hergovich. Bis 12.56, Ö1

13.00 FILMMUSIK

And the Oscar goes to: The RSO Wien Das RSO Wien als versiertes und international erfolgreiches Filmmusikorchester. Bis 14.00. Ö1 (Astrid Ebenführer, 11.3.2023)