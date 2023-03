[Inland] FPÖ schließt nicht aus, Mikl-Leitner als Landeshauptfrau zu ermöglichen

Nehammer sieht keinen Beweis für "Untergangsapokalypse" und will ein Land der Eigentümer

[Frage und Antwort] Acht Tote in Hamburg: Täter war früher selbst bei Zeugen Jehovas

[Klimakrise] Fachleute: Kürzere Arbeitszeiten bringen Mehrwert für das Klima

[Wirtschaft] Vier Gründe, warum die Medikamente knapp sind

[Sport] Shiffrin stellt mit Sieg in Aare Stenmark-Rekord ein

[Musik] Miley Cyrus: Eine Nase voll Sonnenuntergang

[Fall fürs Gericht] Mann bedrohte die Grünen in der Steiermark über Monate

[Wetter] Vor allem während der ersten Tageshälfte bleibt es entlang des Alpenhauptkammes sowie am Alpenostrand stürmisch. Von Westen her flaut der Sturm bereits am Vormittag wieder ab. Phasenweise sind überall dichte Wolken anzutreffen, im Osten und Süden scheint zwischenzeitlich auch die Sonne. Von Vorarlberg bis in die Obersteiermark schneit und regnet es bei anhaltend bedecktem Himmel.. Frühtemperaturen minus 2 bis plus 3 Grad, Tageshöchsttemperaturen 2 bis 11 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Nationaler Gedenktag für Terroropfer in Deutschland.