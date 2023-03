Live-Bericht zum Krieg in der Ukraine

[International] Schon im März mehr als 30 Grad an Spaniens Mittelmeerküste

[Inland] SP-Landeschef Hergovich: "Das öffentliche Hickhack muss ein Ende haben"

[Wirtschaft] Wie geht es nach der größten Bankpleite seit den Lehman Brothers weiter?

[Kultur] Dsa große Oscar-Abc

[Web] Warum der neue Mac mini der vielleicht beste Computer um 700 Euro ist

[Sport] Shiffrin holt sich mit Triumph in Aare-Slalom alleinigen Rekord

[Gesundheit] Drei Jahre Corona in Zahlen: Nur China und Simbabwe hatten schärfere Regeln

[Wetter] Eine Warmfront zieht tagsüber über Österreich und sorgt zunächst verbreitet für dichte Wolken. Die Schneefallgrenze steigt von Westen her auf 1500m an, mit einsetzendem Niederschlag kann es in Kaltluftseen zwischen Oberkärnten und Oberösterreich am Vormittag vorübergehend zu Glatteisbildung kommen. Gegen Abend erreicht der leichte Regen das Industrieviertel, im Flachland sowie im Süden bleibt es vorerst niederschlagsfrei. Gegen Abend lockert die Bewölkung von Westen her schon wieder auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus westlichen Richtungen. Frühtemperaturen minus 5 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 12 Grad.

[Zum Tag] Almut und Maximilian haben heute Namenstag.