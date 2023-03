Pessimistische Premiere in Dornbirn: Thomas Köcks Stück "Und alle Tiere rufen: Dieser Titel rettet die Welt auch nicht mehr" in der Version von Unpop

Die Zukunft, die Autor Thomas Köck beschreibt, ist eine finstere, leere. Die Inszenierung von Regisseur Stephan Kasimir lässt Felix Römer die Textvision gestisch drastisch vermitteln. Foto: Caro Stark

Was den Klimawandel angeht, haben viele die Haltung: Wird schon gutgehen. Bei Dramatiker Thomas Köck geht nichts mehr gut aus. Das große Aussterben ist in vollem Gange, es hat schon stattgefunden, wird noch weiter stattfinden und wird weiter stattgefunden haben. Köcks bitter-trauriger Text mit dem sperrigen Titel Und alle Tiere rufen: Dieser Titel rettet die Welt auch nicht mehr (monkey gone to heaven) erlebte am Donnerstag seine österreichische Erstaufführung. Der oberösterreichische Dramatiker nennt sein Werk ein "Requiemmanifesto of extinction".

Und das ist es: eine Wutrede, ein galliger Abgesang auf die Welt, in der wir leben. Und in der kolonialistische Europäer zig Arten schon ausgerottet haben und noch ausrotten werden. Die Zukunft, die Köck beschreibt, ist eine finstere. Es bleiben nur Erinnerungen an die Tiere, die gelebt haben und die nie gelebt haben werden. Köck verleiht seinem sprachstromartigen Text durch das viel verwendete Futur zwei einen eigenen Rhythmus. Es ist ein Theatergedicht ohne Figuren, Szenen, Dialoge. Der Text kann wie bei Jelinek beliebig aufgeteilt werden.

Wer hat Schuld?

Das Vorarlberger "Ensemble für unpopuläre Freizeitgestaltung" (Unpop) hat nun in Dornbirn die österreichische Erstaufführung präsentiert. Regisseur Stephan Kasimir und Ausstatterin Caro Stark platzieren das Publikum auf die Hinterbühne des Kulturhauses Dornbirn. Auf der Bühne sieht man ein flaches Wasserbassin, der Theatersaal dahinter dämmert schummrig leer. Im ersten Rang sitzt eine Rockband, hell angestrahlt. Es scheint, als würde hier das letzte Konzert gegeben, ein Abgesang auf die Welt.



Schauspieler Felix Römer geht langsam durch den leeren Zuschauerraum auf die Bühne. Das Wasser steht ihm nicht bis zum Hals, noch nicht einmal knöcheltief, doch das Bild ist klar: Die Welt, wie wir sie kennen, geht unter.

Köck lässt keinen Zweifel daran, wer schuld ist. Warum kann man sich das Ende vom Toilettenpapier vorstellen, aber nicht das Ende vom Kapitalismus, lässt er rhetorisch fragen. Regisseur Kasimir setzt auf wenige starke Bilder – und vertraut dabei vor allem auf seinen Schauspieler.

Nebel zwischen Stuhlreihen

Felix Römer ist ein Sprachspieler. Im schwarzen Anzug und weißen Gummischuhen steht er im Wasser und zelebriert Köcks Text, kostet die Worte regelrecht aus. Er tut dies mal larmoyant, mal wütend, mal verzweifelt – als könne nur er die letzten Erinnerungen vor dem endgültigen Aussterben, vor dem Vergessen bewahren. Immer wieder schreit er nach Musik, doch selbst die Band bietet hier längst keinen Trost mehr.

Hoffnung auf Rettung gibt es nicht. Felix Römer geht ab, das Wasser im Bassin liegt da wie schwarzes, schweres Öl. Zwischen den Stuhlreihen zieht Nebel auf. Aus dem Off hört man Römers Stimme, er zählt Tiere auf, die es nicht mehr gibt. Kaiserriesenratte, kleiner Samoa-Flugfuchs, Kuba-Ara. Wie mahnende Lichtfinger suchen Scheinwerfer im Theatersaal nach ihnen: Jeder Stuhl ist leer. Niemand mehr da. (Julia Nehmiz, 11.3.2023)