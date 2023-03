Lichtgestalt: Mette Ingvartsen in "All Around" Foto: Marc Domage

Empathie ist heilsam. Das sagt ihren Seherinnen und Sehern auch die Fernsehwerbung: "Holst ma’s – bitte." Ein verkühlter Mann mit Schal und mitleiderregender Miene heischt nach Medizin und bekommt diese von links und rechts mit Löffeln aus weiblicher Hand verabreicht. So will man sich den großen Ludwig van Beethoven zwar nicht vorstellen – aber aus seinem Nachlass wurden 1827 auch zwei Medizinlöffel versteigert, für deren Echtheit übrigens die Köchin des Komponisten bürgte.

Eines dieser Objekte befindet sich seit 117 Jahren im Besitz des Wiener Musikvereins. Dieser hat sich davon zu einem Festival inspirieren lassen, das noch bis zum 1. April läuft. Wer also etwa einen heilsamen Sonntag erleben will, kann das jetzt im Musikverein und im Tanzquartier Wien (TQW) mit Konzerten, Workshops und Lectures tun.

Lichte Ekstase

Am Sonntag und Montag wird das Musikprogramm noch dazu durch ein Stück von Mette Ingvartsen ergänzt. Bei All Around tanzt die renommierte dänische Choreografin im TQW zur packenden Livemusik des Schlagzeugers Will Guthrie.

Ingvartsen dreht ihren Körper in eine lichte Ekstase und erinnert nebenbei daran, dass Kunstwerke – vorausgesetzt, dass Kunstschaffende frei agieren – sowieso heilsam sein können. Zur Erinnerung: Wird der Kunst allerdings, ob von Diktaturen oder in Demokratien, von außen eine Heilwirkung verordnet, kann das toxisch wirken. Das Festival "Beethovens Medizinlöffel" verabreicht natürlich keine zwangstherapeutischen Ideologien. (Helmut Ploebst, 10.3.2023)