Pickle Fries werden oft mit Dip serviert. Foto: Getty Images/iStockphoto/DrGrounds

In Österreich spielt die Essiggurke eine undankbare Nebenrolle. Man isst sie häufig zur deftigen Brettljause oder kleingeschnitten im Nudelsalat, trotzdem bleibt sie nur eine gängige Beilage. Anders in der amerikanischen Küche: Hier haben sich die sauren Gurken bereits vielfältig auf der Speisekarte etabliert. So sind sie etwa in Scheiben geschnitten, paniert und herausgebacken als Fried Pickles in den Südstaaten der USA ein beliebter Appetizer.

Die Fastfoodkette Sonic Drive-In bot die frittierten Essiggurkerln zeitweise sogar als Pommesalternative an. Die Verkostung dieser Pickle Fries wurde von zahlreichen Userinnen und Usern auf Tiktok festgehalten und, schwups, sind sie zum Social-Media-Trend geworden.

Gurkenvielfalt

Laut dem US-amerikanischen Empfehlungsportal Yelp steht der pikanten Gurke, im Englischen "pickle" genannt, in diesem Jahr ein steiler Aufstieg am Küchenhimmel bevor. Besonders im US-amerikanischen Raum hat die Popularität des salzigen Lebensmittels in den vergangenen Jahren zugenommen. Das Aroma der unreifen, mit einem heißen Essig-Kräuter-Sud übergossenen Gurken regt offensichtlich die Kreativität an. Neben Bier mit Essiggurkerlgeschmack gibt es dort auch Pickle-Popcorn. Dabei wird der Kinosnack mit einer Gewürzmischung bestreut, die nach saurer Gurke schmecken soll.

Wer beim Naschen nach einer einzigartigen Kombination sucht, bestellt Pickle-Eis oder grüngefärbte Pickle-Zuckerwatte. Optisch ohne Unterschied zur klassischen Variante, sorgt nur der Geschmack für Erstaunen. Das US-Süßigkeitengeschäft Sweets with L&L rollt eine Essiggurke in Zuckerwatte und garniert sie mit bunten Streuseln. Die Verkostung dieser Kreationen dürfte hierzulande wohl Überwindung kosten.

Frittierte Essiggurkerln

Lebensmittel mit Essiggurkengeschmack haben sich in Österreich noch nicht durchgesetzt. Auch die Gurkenpommes werden von keiner österreichischen Fastfoodkette angeboten. Wer die Pickle Fries probieren möchte, muss selbst die Fritteuse anwerfen. Die Zubereitung ist einfach: Die Essiggurken werden in Stifte geschnitten, in eine Mischung aus Mehl und Ei getaucht und im Anschluss in Semmelbröseln gewendet. Je nach Geschmack kann das Mehl-Ei-Gemisch noch mit Gewürzen und Kräutern wie Paprika oder Dill verfeinert werden. Danach kommen die Gurken entweder in die Fritteuse oder in eine Pfanne mit reichlich heißem Öl. Nach dem Herausbacken sollten die Fries gut abtropfen und dann mit einem Dip serviert werden.

Essiggurke im Käsemantel

Wen die kulinarische Liebe zum Essiggurkerl erfasst hat, der kann ein weiteres Geschmacksexperiment wagen. Unter dem Hashtag "CheesePickle" versuchen sich neuerdings Gurkerlfans auf Tiktok an einem relativ simplen Gaumenschmaus. Immerhin ist die Zubereitung so anspruchslos, dass die sonst so hektischen Schnitte der Kochvideos überflüssig werden. Stattdessen gibt es geradezu episch lange Aufnahmen von brutzelndem Käse. Auch in Ordnung. So geht's: Der Käse wird in einer Pfanne geschmolzen, die Essiggurke daraufgelegt und eingerollt. Fertig ist der salzige Snack. Wirklich appetitlich sieht die Gurke im fettigen Käseklumpen nicht aus, Kochfaule dürfte der Cheese-Pickle-Trend dennoch erfreuen. Wer es weniger experimentell mag, isst die Essiggurke wie gewohnt. Unfrittiert und ohne Extras. (Elena Sterlini, 18.3.2023)