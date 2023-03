Pressestunde, Erlebnis Bühne, Steirerkreuz, "And the Oscar goes to..." – Mit Radiotipps

SWITCHLIST

Astrid Ebenführer

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates. Die Fragen stellen Susanne Puller (APA) und Christoph Varga (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

20.45 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Philharmonisches Konzert mit Andris Nelsons Auf dem Programm im Goldenen Saal des Musikvereins Wien steht Gustav Mahlers Symphonie Nr. 7.

Bis 22.15 ORF 3

20.15 HITCHCOCK

Rebecca (USA 1940, Alfred Hitchcock) Das Hollywooddebüt des britischen Regisseurs bekam den Oscar für den besten Film. Der Witwer Maxim de Winter (Laurence Olivier) hat ein dunkles Geheimnis, das er vor seiner neuen Ehefrau (Joan Fontaine) zu verheimlichen versucht. Bis 22.20, Arte

20.15 TRAUMFABRIK

Once Upon a Time in Hollywood (USA 2019, Quentin Tarantino) Der Film spielt im Los Angeles von 1969, zu einer Zeit, als alles im Umbruch ist. Auch TV-Star Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) und sein langjähriges Stunt-Double Cliff Booth (Brad Pitt) müssen sich in einer Branche zurechtfinden, die sie kaum mehr wiedererkennen. Bis 22.50, ORF 1

Leonardo DiCaprio und Brad Pitt in"Once Upon a Time in Hollywood", 20.15 Uhr in ORF 1. Foto: ORF, Andrew Cooper

20.15 BSOFFENE GSCHICHT

Wenn Liebe so einfach wäre (It’s Complicated, USA 2009, Nancy Meyers) Nach der College-Abschluss-Feier des gemeinsamen Sohnes landet Jane (Meryl Streep) mit ihrem Ex-Mann Jake (Alec Baldwin), der inzwischen wieder verheiratet ist, beschwipst im Bett. Ein Ausrutscher oder der Neustart ihrer Liebe? Zwei Hollywood-Routiniers in ihrem Element. Bis 22.35, Puls 4

20.15 KRIMI

Steirerkreuz (Ö 2019, Wolfgang Murnberger) Sandra Mohr (Miriam Stein) und Sascha Bergmann (Hary Prinz) werden nach Veitsch gerufen. Der Mord an einem Holzbaron erschüttert die Beschaulichkeit des Mürzer Oberlandes. Nach dem Roman von Claudia Rossbacher. Bis 21.45, 3sat

21.55 DISKUSSION

Links.Rechts.Mitte: Denkzettel – Hat die Politik die Wähler verloren? Darüber diskutieren Exxpress.at-Herausgeberin Eva Schütz, Ex-Profil-Chefredakteur Herbert Lackner, Politikwissenschafter Reinhard Heinisch und Blogger Gerald Markel. Bis 22.55, Servus TV

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Rote Risse – Schwarze Schwäche: Blaues Wunder für die Großparteien? Bei Claudia Reiterer diskutieren Petra Stuiber (stv. Chefredakteurin, DER STANDARD), Richard Grasl (stv. Chefredakteur, Kurier), Philosophin Lisz Hirn und Franz Schellhorn (Agenda Austria). Bis 23.05, ORF 2

23.45 HOLLYWOOD

"And the Oscar goes to..." In der Nacht von Sonntag auf Montag erfahren wir, wen die Academy of Motion Picture Arts and Sciences dieses Jahr mit einem Oscar auszeichnet. ORF-Filmexperte Christian Konrad berichtet aus Los Angeles, Lillian Moschen und Alexander Horwath schalten sich aus dem ORF-Studio in Wien dazu. Bis 4.00. ORF 1