Romelu Lukaku beim Verarbeiten der Niederlage. Foto: REUTERS/Massimo Pinca

Cesena – Inter Mailand hat im Kampf um Rang zwei in der italienischen Fußball-Meisterschaft überraschend Federn gelassen. Die Truppe von Trainer Simone Inzaghi unterlag trotz klarer Überlegenheit am Freitag zum Auftakt der 26. Runde bei Spezia Calcio mit 1:2. Lautaro Martinez vergab in der 14. Minute einen Elfmeter, Romelu Lukaku gelang dann vom Elfmeterpunkt Inters einziger Treffer (83.). Daniel Maldini (55.) und M'bala Nzola (87./Elfmeter) trafen für den Liga-17.

Inter liegt als Zweiter nur drei Punkte vor dem Fünften AC Milan, der ein Spiel weniger ausgetragen hat. Nur die besten vier Teams haben einen Champions-League-Startplatz sicher. (APA, 10.3.2023)