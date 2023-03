"Land, Sprache, Kultur, Volk, Nation": Demonstration in Bastia, 13. März. Foto: APA/AFP/PASCAL POCHARD-CASABIANCA

Ajaccio – Autonomiebefürworter der französischen Mittelmeerinsel Korsika haben ein Urteil zum Verbot der korsischen Sprache bei Debatten im Regionalparlament der Insel scharf kritisiert. "Diese Entscheidung läuft darauf hinaus, den korsischen Abgeordneten das Recht zu nehmen, während der Debatten ihre Sprache zu sprechen", erklärten der Präsident des Exekutivrats der Insel, Gilles Simeoni, und die Präsidentin des Regionalparlaments, Marie-Antoinette Maupertuis, am Freitag.

"Diese Situation zu akzeptieren, ist für uns undenkbar", fügten sie hinzu. Die korsische Sprache müsse neben dem Französischen einen offiziellen Status erhalten, damit sie "überleben und sich entwickeln" könne.

Präfekt klagte

Ein Gericht in der korsischen Stadt Bastia hatte am Donnerstag entschieden, dass Französisch als einzige Sprache bei der Ausübung öffentlicher Ämter erlaubt ist. Die Regelung des Regionalparlaments, die korsische Sprache in Debatten zuzulassen, sei verfassungswidrig und daher verboten. Das Urteil folgt einer Klage Amaury de Saint-Quentins, des Präfekten von Korsika, dem höchsten Vertreter der Zentralregierung auf der Insel.

Die Unabhängigkeitspartei Core in Fronte bezeichnete das Urteil im Onlinedienst Twitter auf Korsisch als "beschämend". Der Chef der "Partei der korsischen Nation", Jean-Christophe Angelini, twitterte, die Entscheidung klinge wie eine "Beleidigung" und nannte sie eine "Ungerechtigkeit und eine Schande".

Gefährdete Sprache

Die korsische Sprache ist dem Italienischen ähnlich und hat etwa 150.000 Muttersprachler. Die UN-Kulturorganisation UNESCO stuft die Sprache als gefährdet ein.

Das Verhältnis zwischen Korsika und der französischen Zentralregierung ist kompliziert. Nationalistische Bewegungen fordern seit Jahrzehnten mehr Autonomie oder eine völlige Unabhängigkeit. Präsident Emmanuel Macron hatte vergangenen Monat gesagt, er kenne "keine Tabus" bei einer Reform des Status der beliebten Urlaubsinsel. Er bestand allerdings darauf, dass die Insel Teil Frankreichs bleiben müsse. (APA, AFP, 10.30.2023)