Musk kaufte in Texas Land im großen Stil und plant wohl Modulhäuser zu errichten, die er seinen Angestellten vermieten will

Elon Musk ist der Bauherr von Snailbrook. Foto: MICHELE TANTUSSI, Reuters

Elon Musk will seinem Lebenslauf offenbar einen neuen Punkt hinzufügen: Den des Städtegründers. Der Chef von Tesla, Twitter, SpaceX und der Boring Company möchte in Texas eine utopische Stadt mit dem Namen Snailbrook gründen.

Musk plant, die Stadt rund 60 Kilometer außerhalb der texanischen Großstadt Austin im Bastrop County zu bauen. In der Nähe werden derzeit bereits Anlagen der Boring Company und von SpaceX errichtet, wie das "Wall Street Journal" berichtet. Facebook-Fotos zeigten, dass das Gebiet bereits über einige Modulhäuser, einen Pool, einen Sportplatz im Freien und ein Fitnessstudio verfügt und bereits Schilder mit der Aufschrift: "Welcome, snailbrook, tx, est. 2021."

Dem Bericht zufolge will Musk den Angestellten seiner Unternehmen in Snailbrook Wohnungen vermieten. So soll eine Ein- oder Zweizimmerwohnung rund 800 Dollar pro Monat kosten. Einen Vorbehalt gibt es jedoch: Die Mieterinnen und Mieter verpflichten sich, ihre Wohnung binnen 30 Tagen zu räumen, wenn sie gekündigt werden.

Der Name Snailbrook ist eine Anspielung auf das Maskottchen der Boring Company. Als Musk das Tunnelbauunternehmen gründete, lautete eine Auftrag an die Mitarbeitenden, eine Tunnelbohrmaschine zu entwickeln, die sich "schneller als eine Schnecke" bewegt.

Auch Kanye West mischt mit

Musk und seine Exfreundin Claire Boucher alias Grimes sollen sich persönlich stark in die Planung von Snailbrook einbringen. Auch der umstrittene US-Rapper Kanye West soll an dem Städtebauprojekt mitarbeiten. West fiel zuletzt weniger durch seine Musik, sondern eher durch antisemitische und rassistische Aussagen auf. Wests persönlicher Architekt soll ebenfalls in die Gestaltung der Firmenstadt involviert sein.

Noch steckt Snailbrook aber in den Kinderschuhen. Nach texanischem Recht muss eine Stadt mindestens 201 Einwohner haben, bevor sie einen "Antrag auf Eingliederung" stellen kann. Dieser muss dann von einem Bezirksrichter genehmigt werden. Der Verwaltung des Bastrop County liegt aber derzeit noch kein derartiger Antrag vor, wie eine Sprecherin erklärte.

Musk kaufte Land im großen Stil

In den vergangenen drei Jahren haben vier Unternehmen von Musk oder dessen Führungskräften rund 1.400 Hektar Land im Großraum Austin erworben. Das geht aus Unterlagen hervor, die dem "Wall Street Journal" vorliegen. Darunter befinden sich auch E-Mails der Stadt und des Countys, Anfragen nach öffentlichen Unterlagen und interne Unternehmenskommunikation. Musk selbst soll sogar noch mehr Land in der Gegend besitzen. Der zweitreichste Mensch der Welt kaufte persönlich rund 2.400 Hektar Land.

Warum es den Multi-CEO nach Texas zieht, ist schnell erklärt: In Texas gibt es weniger Regulierungen was die Raumordnung betrifft, außerdem sind die Umwelt- und Arbeitsschutzauflagen geringer als in anderen Bundesstaaten. Im Gegensatz zu Musks eigentlicher Heimat Kalifornien gibt es in Texas weder eine Körperschaftssteuer noch eine Einkommens- oder Kapitalertragssteuer für Privatpersonen.

Weder Musk noch Kanye West haben sich bislang zu dem Projekt Snailbrook geäußert. (pez, 11.3.2023)