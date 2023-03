Foto: AP Photo/Alessandro Trovati

Aare – Mikaela Shiffrin greift nach der historischen 87. Einen Tag nach der Egalisierung des Siegrekordes war die Ausnahme-Skifahrerin aus den USA im Slalom von Aare am Samstag in 50:93 Sekunden wieder klar die Schnellste. Die Schwedin Anna Swenn-Larsson hielt beim Heimspiel mit 0,69 Sekunden Rückstand noch am besten mit, die Halbzeitdritte Wendy Holdener aus der Schweiz hat schon fast eine Sekunde Rückstand (+0,94).

Gelingt Shiffrin der 87. Weltcupsieg, ist sie die alleinige Nummer eins der Bestenliste vor Ingemar Stenmark. "Das Rennfahren ist nett nach so einem unglaublichen Tag wie gestern. Ich fühle keinen Druck, eventuell werde ich vor dem zweiten Durchgang ein bisschen nervös", sagte Shiffrin in prächtiger Stimmung im ORF.

Österreichs Frauen droht eine herbe Enttäuschung. Beste war Katharina Truppe als 13. (+2,17). Franziska Gritsch fädelte kurz nach der ersten Zwischenzeit ein. Die Tirolerin erlebte nach ihrem Zwischenhoch als Halbzeit-Dritte des Riesentorlaufs ein schmerzliches Doppel-Aus in Aare. Katharina Liensberger, die Gewinnerin der jüngsten beiden Aare-Slaloms, qualifizierte sich gerade noch für die 30er-Entscheidung (27./+2,93). Diese verpasste Katharina Huber, Österreichs Beste im WM-Slalom, als 31. um 3/100. (APA, 11.3.2023)

Ergebnisse:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 50,93

2. Anna Swenn-Larsson (SWE) 51,62 +0,69

3. Wendy Holdener (SUI) 51,87 +0,94

4. Hanna Aronsson Elfman (SWE) 52,15 +1,22

5. Paula Moltzan (USA) 52,20 +1,27

6. Laurence St-Germain (CAN) 52,42 +1,49

7. Ana Bucik (SLO) 52,51 +1,58

8. Lena Dürr (GER) 52,55 +1,62

9. Sara Hector (SWE) 52,91 +1,98

10. Marie Lamure (FRA) 52,92 +1,99

11. Mina Fürst Holtmann (NOR) 52,94 +2,01

12. Petra Vlhova (SVK) 53,08 +2,15

13. Katharina Truppe (AUT) 53,10 +2,17

14. Emma Aicher (GER) 53,23 +2,30

15. Melanie Meillard (SUI) 53,24 +2,31

weiter: 27. Katharina Liensberger (AUT) 53,86 +2,93