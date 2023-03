Mit der SPÖ, die gewollt hätte, will die ÖVP nicht koalieren. Bleibt nur die FPÖ, die Johanna Mikl-Leitner in inniger Abneigung verbunden ist. Das heißt dann wohl: "Zwangsehe"

Johanna Mikl-Leitner und Udo Landbauer wollen nicht wirklich miteinander, wohl oder übel oder weil's nicht anders geht, müssen sie aber wohl miteinander regieren. Foto: APA / Georg Hochmuth

Liebe ist natürlich ein großes Wort. Zumal, wenn es in der Politik Verwendung findet. Das tut es immer dann, wenn die Dinge irgendwie besonders kompliziert oder unübersichtlich sind. Wenn die Sache ein bisschen nach Irrwitz aussieht. Wo sich das p.t. Publikum die Augen reibt und fragt: Im Ernst? Nach allem, was die zwei miteinander aufgeführt haben, wollen sie es noch einmal miteinander versuchen? Na das schauen wir uns an.

Dazu müssen sie die Chose zuerst selbst einmal herunterrocken auf eine Dimension, die das ganze Vorhaben für Außenstehendn irgendwie nachvollziehbar macht. Dieses Stück wird gerade in Niederösterreich zur Aufführung gebracht. "Wenn wir zusammenkommen, dann wird das sicher keine Liebesbeziehung", ließ ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner, die bei der Landtagswahl aus dem Absolute-weichen Federbett herauskatapultiert wurde und nun jemanden sucht, der sie wieder Landeshauptfrau sein lässt, wissen.

Eine "professionelle Arbeitsbeziehung mit ganz viel Vertrauen" sucht sie am politischen Partnermarkt, nachdem sie Sven Hergovich am Donnerstag links weggewischt hat. Der designierte SPÖ-Landeschef hatte der ÖVP-Chefverhandlerin über ein Interview in der deutschen Wochenzeitung DIE ZEIT ausgerichtet, dass er sich "lieber die Hand abhacken" würde, als einen Ehe- , ähm, Koalitionsvertrag zu unterschreiben, in dem seine fünf wichtigsten Forderungen nicht drin wären. Damit war die kurze Zeit der zarten Annäherung zwischen Schwarz und Rot in Niederösterreich auch schon beendet. Zwischen ÖVP und SPÖ wird es also nichts. Hand drauf!

Die FPÖ kommt zurück zur "Moslem-Mama"



Mit "wir" meinte Mikl-Leitner also jemand anderen, nämlich Udo Landbauer. Ausgerechnet. Den Landesparteichef der FPÖ, der Mikl-Leitner nicht erst seit diesem Wahlkampf in inniger Abneigung zugetan ist. Schon vor der vorletzten Landtagswahl 2018 hatte er sie als "Moslem-Mama-Mikl" bezeichnet, die Niederösterreich "mit Multikulti-Wahnsinn beglücken" und "zwangsislamisieren" würde. Hintergrund für die Attacke war, dass laut niederösterreichischem Bildungsplan in Kindergärten Feste oder auch Speisen und Musik unterschiedlicher Kulturen behandelt werden sollen. Die FPÖ-Jugend brachte via Instagram ein retuschiertes Foto von Mikl-Leitner in Umlauf, auf dem sie einen schwarzen Tschador trug. Für Landbauer, den schon damaligen Spitzenkandidaten der FPÖ, dessen Mutter "persische Wurzeln hat", wie er kundtat, Grund genug, zu fordern: "Diese Mikl-Leitner-Partie ist rücktrittsreif und gehört am 28. Jänner abgewählt."

Wurde sie nicht. Es kam anders. Mikl-Leitner verteidigte die von Langzeitlandeshauptmann Erwin Pröll geerbte absolute Mehrheit. Einmal. Diesmal jedoch ging sie perdu. Und damit wurden die Dinge zwangsläufig komplizierter.

Zwei, die sich eigentlich, noch so ein großes Wort, hassen, wollen sich zusammentun. Ein Partner sagt zwar Ja zur Verbindung, will zur Partnerin selbst aber kein Bekenntnis ablegen, denn die FPÖ betont nach wie vor, Mikl-Leitner nicht als Landeshauptfrau zu wählen, auch wenn sie amtlich ihr alter neuer Koalitionspartner werden sollte. Und in Wirklichkeit ist das Ganze ja eine Ménage-à-trois, bei der der nicht als Partner erwählte Dritte trotzdem mit dabei ist, denn: Niederösterreich ist Proporzland.

Es ist kompliziert...

Ein Fall für Peter Filzmaier. Herr Professor, wie soll das gehen? Was geht da vor sich? Was geht in den Beteiligten vor, die sich in solche Konstellationen stürzen wollen? Oder müssen sie vielleicht sogar?

Und siehe da, auch der Politikwissenschafter greift zu beziehungstechnischem Vokabular, um die Gemengelage zu entheddern: "Für Niederösterreich gilt im Moment. Status: Es ist kompliziert..."