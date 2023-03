Überschwemmte Straßen in Tumbes, Peru. Foto: REUTERS / SEBASTIAN CASTAÑEDA

Lima – In Peru hat ein 500 Kilometer entfernter Zyklon heftige Regenfälle und Überschwemmungen mit mehreren Toten verursacht. Bis Freitag wurden sechs Tote gemeldet, wie der Zivilschutz des südamerikanischen Landes mitteilte. Die Überschwemmungen, die durch Starkregen und über die Ufer getretene Flüsse ausgelöst wurden, halten schon seit einigen Tagen an. Betroffen sind städtische und ländliche Gebiete in mehreren Küstenregionen im Norden Perus.

Der Zyklon Yaku, der sich zuletzt etwa 500 Kilometer vor der peruanischen Küste im Pazifik befand, sei "ein sehr ungewöhnliches Phänomen, das eine Intensivierung der Regenfälle im Norden des Landes verursacht hat", sagte Zivilschutzchef César Sierra im Radiosender Exitosa. Laut dem peruanischen Wetterdienst hängt die Entstehung des Zyklons mit dem Wetterphänomen El Niño zusammen, das eine Erwärmung des Ostpazifiks vor Südamerika verursacht. (APA, 11.3.2023)