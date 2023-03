Gedämpft. Foto: APA/AFP/STEVE BARDENS

Die Saison von Liverpool ist weiterhin eine Achterbahnfahrt. Eine Woche nach dem überzeugenden 7:0 gegen Manchester United verloren die "Reds" am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League beim bisherigen Schlusslicht Bournemouth mit 0:1. Mohamed Salah vergab per Elfmeter die beste Ausgleichschance (69.). Mit einem Sieg hätte das Team von Trainer Jürgen Klopp die Chance gehabt, erstmals in dieser verkorksten Saison zumindest vorübergehend unter die Top vier vorzustoßen.

Stattdessen setzte es im Kampf um die Champions-League-Plätze einen weiteren Rückschlag. Liverpools vermeintliche Führung durch Cody Gakpo zählte nicht (15.), den einzigen gültigen Treffer erzielte Bournemouths Philip Billing (29.). Salah schoss seinen Elfer weit links am Tor vorbei. Am Mittwoch steht für Liverpool zudem eine weit schwierigere Aufgabe an. Die Engländer müssen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League in einer Neuauflage des Vorjahresfinales bei Real Madrid ein 2:5 aus dem Hinspiel aufholen. (APA, 11.8.2023)