Sieg für Real. Foto: EPA/ Hidalgo

Real Madrid hat sich am Samstag ohne den am Oberschenkel verletzten David Alaba mit einem 3:1-Heimsieg gegen Espanyol Barcelona auf eine wichtige Woche eingestimmt. Die Madrilenen verkürzten ihren Rückstand auf Tabellenführer FC Barcelona, der erst am Sonntag in Bilbao im Einsatz ist, in der Liga auf sechs Punkte. Nächsten Sonntag kommt es in Barcelona zum direkten Duell. Davor steht für Real am Mittwoch noch das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Liverpool an.

Espanyol war in Madrid durch Joselu früh in Führung gegangen (8.). Tore von Vinicius Junior (23.), Eder Militao (39.) und Marco Asensio (93.) drehten aber die Partie. Rodrygo traf mit einem Freistoß zudem die Latte (75.). Real kehrte nach zuletzt zwei Remis in der Liga gegen Atletico Madrid und Betis Sevilla auf die Siegerstraße zurück.

Alaba hatte schon in diesen beiden Partien gefehlt. Seine Muskelverletzung hatte sich der Wiener am 21. Februar beim 5:2-Sieg im Champions-League-Hinspiel in Liverpool zugezogen. Sein Einsatz im "Clasico" gegen Barcelona ist ebenso fraglich wie mögliche Auftritte für Österreich in den folgenden EM-Qualifikationsspielen gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März). ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick gibt seinen Kader für die beiden Partien in Linz am Dienstag bekannt. (APA, 11.3.2023)