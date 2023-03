Sieg für Chiara Kreuzer. Foto: EPA/Olsen

Chiara Kreuzer hat am Samstag doch überraschend beim Auftakt-Springen der Raw-Air-Serie in Oslo triumphiert. Die 25-jährige Salzburgerin behielt in der Entscheidung die Nerven und schaffte noch den Sprung von Rang fünf auf eins. Mit Sprüngen auf 125,5 und 126,5 m und 260,1 Punkten behielt sie noch recht souverän vor der Slowenin Ema Klinec (254,6) und der Norwegerin Anna Odine Ström (253,1) die Oberhand. Für Kreuzer war es der zweite Saisonerfolg und der insgesamt achte.

Die Gesamt-Weltcup-Führende Eva Pinkelnig musste im zweiten Durchgang den Rückfall von Platz sieben auf elf (231,3) hinnehmen. Julia Mühlbacher (17./210,5), Jacqueline Seifriedsberger (22./198,7), Sara Marita Kramer (24./195,8) und Hannah Wiegele (25./195,6) verpassten den Sprung unter die Top 15. Am Sonntag (14.15 Uhr) steht bereits das nächste Springen auf dem Holmenkollen auf dem Programm. (APA, 11.3.2023)