Mehr als 40 Fahrzeuge fuhren aufeinander auf, einige gerieten in Brand. 39 Personen wurden in Krankenhäuser gebracht, darunter zehn Kinder

Die Karambolage ereignete sich auf der Autobahn M1, die Budapest und Wien verbindet. Foto: EPA / Peter Lakatos

Budapest – Bei einer Massenkarambolage durch einen Staub-Sturm in Ungarn ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie die Polizei am späten Samstagabend mitteilte, wurde die Leiche in einem der Fahrzeuge gefunden, das bei der Karambolage in Flammen aufgegangen war. 39 Menschen, darunter zehn Kinder, wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Auf der Autobahn M1, die Budapest mit Wien verbindet, war es am Samstagnachmittag zu einem Sturm gekommen, der laut Medienberichten plötzlich eine Wolke aus Sand und Staub hervorrief. 42 Fahrzeuge, darunter fünf Lastwagen, fuhren vermutlich wegen der schlechten Sichtverhältnisse aufeinander auf. 19 Fahrzeuge gerieten in Brand. (APA, 12.3.2023)