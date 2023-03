Turbulenzen im Hause des Grafen, der langsam seine Macht verliert. Pöhn

Nun also die zweite Mozart-"Abhandlung" von Regisseur Barrie Kosky: Mit "Le nozze di Figaro" setzt der Australier an der Wiener Staatsoper seinen mit "Don Giovanni" begonnenen Da-Ponte-Zyklus fort. Und wie bei "Giovanni" findet sich das Unterfangen wieder von Pech verfolgt. Waren es seinerzeit Lockdowns, die eine publikumslose Premiere (auf ORF III) nötig machten, ereignete sich am Samstagnachmittag ein anderes Unglück. Ying Fang, welche die Susanna singen sollte, erlitt eine Stimmbandblutung, und musste aufgeben.

Die samstägige Premiere rettete dann eine Art Opernplayback: Ying Fang setzte die Rolle der vom Grafen schwer bedrängten Susanna schauspielend um. Im Orchestergraben sang parallel dazu und sehr respektabel Maria Nazarova. Dass sie nicht einfach auf der Bühne statt Ying Fang einspringen konnte, hängt mit den genau, heiter bis tragikomisch ausgestalteten Vorgängen zusammen.

Die Humormaschine

Kosky gelang eine Art elegante Farce, welche die Charaktere frei von skulpturaler Immobilität hält. Da ist kein doppelter Boden, der deutend freigelegt wird. Es wirbelt und wuselt, die Intrigenmaschine läuft auf Hochtouren. In einem quasi postmodernen Ambiente zwischen stilisiertem Rokoko (der Chor, herrlich!) und einer Gegenwart, welche Abendroben, Smokings, nüchterne Holztür und Sessel andeuten, wird die Geschichte von Machtlust und Machtlosigkeit erzählt.

Es geht viel um Slapstick: Ein Besen wird für Figaro zur Balancenummer auf dem Finger, Leintücher werden zu Verstecken umfunktioniert. Und wenn Susanna von Marcellina (sehr komisch Stephanie Houtzeel) genug hat, wird ein Spray-Reiniger zur Gegenwehr eingesetzt. Platz ist genug. Kosky lässt zunächst vor einer Wand mit drei Türen spielen (Bühne: Rufus Didwiszus) und führt dann ins Zimmer der sich melancholisch im Spiegel betrachtenden Gräfin, welche Hanna-Elisabeth Müller vokal auf höchstes Niveau führt.

Tolle Stimmen

Da ist eine besondere Klarheit und Melancholie in den Tönen und Linien. Da wird jedes Piano ansatzlos gesetzt und versprüht makellos Emotionen, die sich auch in den turbulenten Momenten dann ins leicht Expressive steigern. Es gilt schließlich für die Gräfin auch Cherubino (sehr engagiert, vokal bisweilen etwas forciert Patricia Nolz) zu verkleiden, sich plötzlich horizontal den Angriffen des zornigen Grafengatten zu erwehren und ihm schließlich eine Lektion zu erteilen.

Diesen finalen Showdown der pulverisierten aristokratischen Autorität und des schmetterlingshaft herumflatternden Begehrens lässt Kosky auf einer schrägen Fläche spielen, aus der die Protagonisten herauskommen. Das wiederum engt die Figuren etwas ein und raubt der Inszenierung leider eine finale szenische Krönung. Gesungen wurde aber exzellent – in dieser repertoiretauglichen Inszenierung, die natürlich eine entsprechend engagierte Besetzung brauchen wird.

Karussell der Heiterkeit

Peter Kellner ist ein munterer, vokale Leichtigkeit versprühender Figaro. Andrè Schuen wirkt als Graf kultiviert und präsent und vital. Schön der Tenor von Don Basilio (Josh Lovell). Ein Gewinn für Koskys Karussell der Heiterkeit, das letztlich aber in ernüchterter Distanz zwischen Graf und nunmehr Trauerschwarz tragender Gräfin endet, auch der gute Chor, Don Curzio (Andrea Giovannini), Bartolo (Stefan Cerny) und Antonio (Wolfgang Bankl) wie auch Barbarina (Johanna Wallroth), der in einem kleinen Zwischenspiel alle verfügbaren Männer lächerlich nachstellen…

Dirigent Philippe Jordan schafft es, aus dem wunderbar samtigen Klang des Staatsopernorchesters transparent auch jene die Situation anstachelnden und kommentierenden Details zu orchestralen Statements zu formen. Schönheit und Pointiertheit finden sich vereint, was eigentlich auch auf die Inszenierung zutrifft. Einige herzhafte Buhs bedrängten die allgemeine Begeisterung. Richtung Jordan wurde ein demonstrativer Blumenstrauß geworfen. (Ljubiša Tošić, 12.3.2023)