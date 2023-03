Das Netz am Wochenendhaus des britischen Premiers wird aufgerüstet – die Kosten trägt er selbst. Beheizter Swimmingpool, Fitnessraum und Tennisplatz brauchen eben Energie.

Die Kosten für den zusätzlichen Stromanschluss soll Sunak aber selbst tragen, heißt es. Foto: IMAGO/Martyn Wheatley

Der neue beheizte Swimmingpool des britischen Premierministers Rishi Sunak braucht so viel Energie, dass das lokale Stromnetz aufgerüstet werden musste. Das berichtet der Guardian am Sonntag.

Während viele Britinnen und Briten mit höheren Stromrechnungen zu kämpfen haben – und dementsprechend versuchen, ihren Energieverbrauch einzuschränken – bekam das Wochenendhaus von Sunak in North Yorkshire einen zusätzlichen Anschluss an das nationale Stromnetz. Kurz davor ließ sich der britische Premier einen neuen Swimmingpool, einen Fitnessraum und einen Tennisplatz auf seinem Anwesen einrichten.



Die Kosten für die Aufrüstung des Stromnetzes betragen laut Schätzungen mehrere zehntausend Pfund. Sunak wird diese und auch die laufenden Kosten selbst tragen, heißt es.

Während Sunak in seinem privaten 12-Meter Pool eintauchen kann, sind viele städtische Bäder in Großbritannien gezwungen, ihre Öffnungszweiten aufgrund der hohen Energiekosten zu verkürzen oder ganz geschlossen zu bleiben. Erst in dieser Woche hatte der Kulturausschuss des Unterhauses von der Regierung Unterstützung für Schwimmbäder gefordert. (mae, 12.3.2023)