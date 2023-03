Pro: Keine Tabus

von Philip Pramer

Neue Atomkraftwerke zu bauen ist oft keine besonders gute Idee. Denn zu dem immer noch ungelösten Müllproblem kommt ein weiterer, wirtschaftlicher Faktor: Während Wind- und Solarstrom immer günstiger werden, stagniert der Preis für Atomenergie. Neue Anlagen für erneuerbare Energien sind bereits jetzt in vielen Teilen der Welt günstiger als neue AKWs.

Langfristig hat die Kernspaltung in ihrer derzeitigen Form also keine Zukunft – aber sie hat eine Vergangenheit. Über 100 Reaktoren produzieren in der EU ein Viertel des Stroms. Trotz aller Probleme der Kernkraft ist sie im Vergleich zu Kohle- und Gasstrom relativ klimafreundlich. In der Übergangsphase hin zu 100 Prozent erneuerbare Energien wäre es deshalb sinnvoll, die Kernkraftwerke zuletzt abzuschalten. Vor allem, weil ein großer Teil des CO2 und auch der Kosten für den Bau und den Abbau des Reaktors anfallen.

In Ausnahmefällen kann sogar ein Neubau von Reaktoren sinnvoll sein – etwa wenn ein Land extrem von Kohle abhängig ist oder der Erneuerbaren-Ausbau mit dem steigenden Energiebedarf in Schwellenländern nicht Schritt hält.

Denn für das Klima ist alles besser als Kohle, Öl und Gas. Teile der Klimabewegung haben bereits erkannt, dass es im Kampf gegen die Erderwärmung keine Tabus geben darf. Denn manchmal muss man nicht nur für die eigene Vision, sondern pragmatisch für das geringere Übel eintreten. (Philip Pramer, 13.3.2023)