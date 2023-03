Shaun Evans als Inspector Morse und Roger Allam als DCI Fred Thursday in "Endeavour". Foto: ITV / Amazon Prime Video

Schön langsam kommen wir zum Ende: 111 Episoden lang haben wir Endeavour Morse und seine Kollegen und Kolleginnen bei der Polizei in Oxford begleitet.

Zunächst, ab 1987, war Morse bereits der grummelig-kreuzworträtselnde Chief Inspector, mit Detective Sergeant Robert Lewis im Schlepptau.

Dieser übernahm dann 2006 als Detective Inspector das Serienruder und brachte seinerseits DS James Hathaway das Ermittlerhandwerk bei.

Und als wir uns schon genötigt sahen, uns aus der idyllischen und doch durch und durch kriminellen Universitätsstadt Oxford zu verabschieden: Rückblende! Wir wurden ab 2012 Zeuge, wie DI Fred Thursday den jungen Detective Constable Morse unter seine Fittiche nahm.

Ein bisschen weltentrückt

Nun also gilt es, sich in den finalen drei Staffeln von Morse, dem blitzgescheiten, aber immer ein bisschen weltentrückten Mordermittler, der seinen Lehrmeister überflügelt, zu verabschieden. Ein schmerzhaftes Farewell. Diese Stadt! Diese Musik! Diese durch und durch britischen Dialoge!

Während in Großbritannien gerade die finale neunte Staffel von Endeavour – Der junge Inspektor Morse abgefeiert wird, haben wir hierzulande auf den Amazon-Prime-Servern das Beste mit den Staffeln sieben und acht noch vor uns. Die Besetzung: nach wie vor grandios (Shaun Evans, Roger Allam, Abigail Thaw, Sara Vickers und vielen anderen). Die Drehbücher: bis auf wenige Aussetzer ebenso.

Morse ist über knapp vier Jahrzehnte stets ein Garant für gepflegte Krimi-Unterhaltung geblieben. Immer klug, immer ein bissl unmodern. Aber gut wie alter Whisky, dem Morse stets gern zusprach. Ob jemals Hathaway die Saga fortführen wird? We definitely hope so! (Gianluca Wallisch, 13.3.2023)