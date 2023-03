Kreuzer ist in Topform. Foto: EPA /Olsen

Chiara Kreuzer hat nach ihrem Samstag-Sieg zum Auftakt der Raw-Air-Serie in Oslo am Sonntag mit Rang zwei den nächsten Podestplatz geholt. Die 25-jährige Salzburgerin flog auf 126 bzw. 122 m und wies sechs Punkte Rückstand auf die slowenische Siegerin Ema Klinec auf. Dritte wurde die Norwegerin Anna Odine Ström weitere 0,6 Punkte dahinter. Die Gesamt-Weltcup-Führende Eva Pinkelnig, die am Vortag mit erhöhter Temperatur gestartet war, landete angeschlagen auf Platz zwölf.

Im Kampf um die große Kristallkugel konnte die Deutsche Katharina Althaus wegen eines Sturzes nach einem missglückten Telemark nicht so viele Punkte auf die Vorarlbergerin gutmachen, wie es möglich gewesen wäre. Vor den drei letzten Saisonbewerben führt Pinkelnig mit 236 Punkten vor Althaus immer noch recht komfortabel.

Julia Mühlbacher, Sara Marita Kramer und Jacqueline Seifriedsberger landeten auf den Rängen 17, 20 und 21. (APA, 12.3.2023)

Ergebnisse des Skisprung-Weltcups der Frauen vom Sonntag in Oslo:

Großschanze:

1. Ema Klinec (SLO) 238,2 Punkte (125 m/134,5)

2. Chiara Kreuzer (AUT) 232,2 (126/122)

3. Anna Odine Ström (NOR) 231,6 (127,5/120).

Weiter:

5. Katharina Althaus (GER) 224,5 (123,5/133 gestürzt)

12. Eva Pinkelnig 207,4 (121,5/121)

17. Julia Mühlbacher 200,6 (113,5/117,5)

20. Sara Marita Kramer 192,5 (117/119)

21. Jacqueline Seifriedsberger (alle AUT) 185,2 (112/120)

Gesamtweltcup-Stand (23 von 26 Bewerbe):

1. Pinkelnig 1.528 Punkte

2. Althaus 1.292

3. Klinec 1.155.

Weiter:

5. Kreuzer 845

15. Kramer 417

21. Seifriedsberger 243

27. Mühlbacher 145

Raw-Air-Wertung (4 von 9 Wertungen):

1. Klinec 738,3

2. Ström 728,9

3. Kreuzer 721,4.

Weiter: 10. Pinkelnig 658,2

Nationencup (26 von 29):

1. Österreich 3.827

2. Deutschland 3.478

3. Norwegen 3.210