Die Jahrhundertkatastrophe des Erdbebens in der Türkei in der Arte-Reportage

19.40 REPORTAGE

Re: Nach dem Erdbeben – Jahrhundert-Katastrophe in der Türkei Bei den zwei Erdbeben am 6. Februar in der Türkei und in Syrien starben Zehntausende unter den Trümmern, Millionen wurden obdachlos. Vielerorts mussten Menschen tagelang auf Hilfe warten. Hat der Staat versagt? Bis 20.15, Arte

20.15 GESCHICHTSDRAMA

Sunshine – Ein Hauch von Sonnenschein (D/A/CDN/H 1999, István Szabó) Am Beispiel dreier Generationen der jüdischen Familie Sonnenschein erzählt Regisseur István Szabó (Mephisto) von der ungarischen Geschichte vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Fall des Eisernen Vorhangs. Ralph Fiennes ist in dem ambitionierten, aber nicht von Banalitäten freien Drama in einer Dreifachrolle als Vater, Sohn und Enkelsohn zu sehen, für die er den Europäischen Filmpreis als bester Darsteller einheimste. Bis 23.05, Arte

Können nicht voneinander lassen: Rachel Weisz (links) und Ralph Fiennes in "Sunshine", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Starhaus Filmproduktion/Lajos Koltai

20.15 UMWELT

Themenmontag: Frühlingszeit – Gartenzeit Garten Tricks gibt es zum Auftakt des Themenmontags auf ORF 3. Um 21.05 verspricht eine Doku Die Wahrheit über Bio-Gärtnern, gefolgt um 21.55 von Selber garteln, lohnt sich das – Die Wahrheit über Urban Farming. Zum Abschluss wird ab 22.45 in einer Doku über Terrassen aus Billigstein die Frage gestellt, wie gut die Ware aus China ist. Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Christoph Feurstein präsentiert diese Beiträge: Cyberkriminalität – Die Tricks der Telefonbetrüger. / Im Unruhestand – Arbeiten in der Pension. / Das unbekannte Volk – die Jenischen in Österreich: Ein Verein setzt sich für die Anerkennung der Jenischen als Volksgruppe ein. Bis 22.00, ORF 2

22.25 DOKUMENTARFILM

Speer Goes to Hollywood (ISR/A/D 2020, Vanessa Lapa) Albert Speer war einer der engsten Vertrauten Adolf Hitlers. Der maßgebende Architekt im Nationalsozialismus entging aber bei den Nürnberger Prozessen nicht nur der Todesstrafe, sondern wollte 1971 sogar an einem Hollywoodfilm über sein Leben mitwirken. Vanessa Lapa hält in ihrem Dokumentarfilm Speers Versuch der biografischen Reinwaschung Archivmaterial entgegen. Bis 0.00, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Von Goldjungen & einer Hochzeit In Hollywood wurden zum 95. Mal die Oscars verliehen, Barrie Kosky inszeniert mit Le nozze di Figaro seine Lieblingsoper am Haus am Ring, Herbert Grönemeyer legt mit Das ist los ein neues Album vor und ist auch live im Studio zu Gast. Ab 23.25 ist Peter Beringers Doku Der Kult der Bewegung – Die Mobilität der Österreicher zu sehen. Bis 0.00, ORF 2

23.20 SCI-FI-THRILLER

Snowpiercer (Seolgugyeolcha, COR/CZ 2013, Bong Joon-ho) Nach einem misslungenen Experiment kreist ein Zug mit den letzten Überlebenden um den von Eis und Schnee überzogenen Erdball. Im Inneren eskaliert ein brutaler Klassenkampf. Vielschichtige Endzeitparabel des Koreaners Bong Joon-ho mit Tilda Swinton. Bis 1.35, Kabel 1

(Karl Gedlicka, 13.3.2023)