Zieglers Nachfolger ORF-2-Chef Alexander Hofer dürfte nächster ORF-Landesdirektor in Niederösterreich werden, er bestätigt die Bewerbung

Linekers Sendestopp Die BBC nahm die Fußballlegende Gary Lineker nach einem regierungskritischen Tweet über die Asylpolitik aus dem Programm. BBC-Chef Davie rudert nach Protesten zurück – er wolle ihn wieder bei "Match of the Day" sehen

GIS-Nachfolge Bis Ende März braucht der ORF Klarheit über Haushaltsabgabe für alle. Weil die Zeit und das Budget knapp werden, fordert Stiftungsrat Heinz Lederer (SPÖ) als "Notwehrmaßnahme" einen präventiven Antrag auf GIS-Erhöhung

Jan Böhmermann ZDF und die Redaktion des ZDF Magazin Royale nehmennach tödlichem Anschlag in Hamburg Sendung über Bestattung in Deutschland aus dem linearen Programm. In der ZDF-Mediathek ist sie zu sehen

Hackl ins Auge? Wie sehen Sie den Münchner "Tatort" mit bissigem Wutbürger im Plattenbau? Hier geht's zum "Tatort"-Form – und hier zum TV-Tagebuch von Irene Brickner über den Absturz eines Störenfrieds

Switchlist Once Upon a Time in Hollywood, Rebecca, Wenn Liebe so einfach wäre: die TV-Tipps für Sonntag

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum" über die Lage von SPÖ und ÖVP: "Rote Risse – Schwarze Schwäche: Blaues Wunder für die Großparteien?" – im STANDARD-Forum

"Dancing Stars" 694.000 sahen erste Prominente fliegen, hörten Balász Ekkers Kommentare über Eveline Eselböck – mehr hier

ProSiebenSat1 macht im Aufsichtsrat Platz für Berlusconis MFE

Wiener Zeitung Medienmanager Rossipal will übernehmen und als Wochenzeitung weiterführen

