Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will um ihre Funktion kämpfen. Foto: IMAGO/Michael Indra

Der jahrelange Konflikt steuert auf einen Höhepunkt zu: Am Mittwoch tagt das Bundesparteipräsidium der SPÖ. Erwartet wird dort der Auftakt zum entscheidenden Kampf in der Führungsfrage der Partei. Die antagonistischen Hauptfiguren stehen fest: Pamela Rendi-Wagner, Parteichefin, auf der einen Seite, Hans Peter Doskozil, Landeshauptmann des Burgenlandes, auf der anderen. Welches Team hat sich hinter wem versammelt? Wer wechselt das Lager? Und wie steht es in diesem Match?