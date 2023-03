Clasico am kommenden Wochenende könnte bereits Vorentscheidung im Titelkampf bringen

Robert Lewandowski blieb bei seinem Comeback vor dem Tor glücklos. Foto: APA/AFP/ANDER GILLENEA

Bilbao – Der FC Barcelona hat sich im Kampf um die spanische Fußball-Meisterschaft keine Blöße gegeben. Die Katalanen siegten am Sonntag bei Athletic Bilbao 1:0 (1:0) und stellten den alten Vorsprung von neun Punkten gegenüber Rivale Real Madrid wieder her. Die Königlichen hatten am Samstag mit einem 3:1 (2:1) gegen Espanyol Barcelona vorgelegt.

Gegen Bilbao kehrte Topstürmer Robert Lewandowski nach überstandener Oberschenkelverletzung in die Barca-Startelf zurück. Dennoch tat sich der Favorit zunächst schwer, kurz vor der Pause brachte dann Raphinha (45.+1) die Gäste in Führung. In der zweiten Hälfte sicherte Torhüter Marc-Andre ter Stegen Barcelona mit mehreren Paraden den Sieg. Der vermeintliche Ausgleichstreffer von Bilbaos Inaki Williams (87.) wurde nach Eingriff des VAR wegen Handspiels nicht gegeben.

Nun richtet sich der Blick der Katalanen in Richtung Real: Barcelona kann am kommenden Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) mit einem Sieg im Clasico gegen die Königlichen für eine Vorentscheidung im Titelrennen sorgen.

Sevilla holt den Dreier

Schon am Nachmittag hatte der FC Sevilla einen wichtigen Sieg im enorm engen Abstiegskampf gefeiert. Der Traditionsklub schlug Almeria zuhause 2:1 und schob sich damit auf Platz 13 vor, eine Niederlage hätte Rang 19 zur Folge gehabt. Im Kampf um die Europacup-Plätze trennten sich das sechstplatzierte Villarreal und das fünftplatzierte Betis Sevilla 1:1. (APA, red, 12.3.2023)