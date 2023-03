Die zackige, brave Oscar-Gala streifte politische Themen nur am Rande und zeichnete die Favoriten "Everything Everywhere all at Once" und "Im Westen nichts Neues" aus

In dieser Galerie: 2 Bilder Ke Huy Quan wurde für sein Comeback in einer Nebenrolle vom großen Gewinner des Abends "Everything Everywhere All at Once" ausgezeichnet Foto: REUTERS Michelle Yeoh gewann als erste Asiatin den Oscar als beste Hauptdarstellerin. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Die in der Nacht auf Montag abgehaltene Oscar-Verleihung gab sich heuer recht brav. Moderator Jimmy Kimmel führte mit sicherer Hand durch einen unspektakulären Abend. Auch die Gewinner boten kaum Überraschungen: Everything Everywhere all at Once reüssierte in allen wichtigen Kategorien – ein Erdrutschsieg. Der deutsche Antikriegsfilm Im Westen nichts Neues erhielt vier Oscars, darunter den Preis für den besten internationalen Film. Die Österreicherin Monika Willi ging leer aus.

"Everything Everywhere all at Once" räumte ab

Heuer durfte sich asiatisch-amerikanische Community freuen. Der große Gewinner war das bereits vorab als Favorit gehandelte Fantasy-Drama Everything Everywhere All At Once, das in den wichtigsten Kategorien die beliebten goldenen Statuetten abräumte: Bester Film, Regie-Preis an das Regie-Duo "Die Daniels", Hauptdarstellerin Michelle Yeoh, Nebendarsteller Ke Huy Quan und Nebendarstellerin Jamie Lee Curtis setzten sich allesamt für ihre Rollen in dem Metavers-Spektakel durch – gegen namhafte Konkurrenz wie Cate Blanchett, Michelle Williams, Angela Bassett oder Brandon Gleeson.

"Die Daniels": Daniel Scheinert und Daniel Kwan Foto: REUTERS

Brendan Fraser reüssierte als bester Hauptdarsteller. Der 54-Jährige wurde für seine Comebackrolle in Darren Aronofskys Theateradaption The Whale ausgezeichnet, in der er einen sterbenden, adipösen Hochschullehrer spielt. Die österreichische Editorin Monika Willi musste sich dem Schnittmeister von Everything Everywhere All At Once Paul Rogers geschlagen geben. Willi konnte wegen einer Gehirnerschütterung nicht an der Zeremonie in Los Angeles teilnehmen. Von elf Nominierungen konnte der wirklich ungewöhnlich erfolgreiche Film sieben Oscars mit nach Hause nehmen. Der Film schafft einen Brückenschlag zwischen verrücktem Spektakel und realem (migrantischen) Frust angesichts komplizierter Behördengänge und unbezahlter Rechnungen.

Asiatisch-Amerikanische Repräsentation

Die Dankesreden fokussierten denn auch auf Repräsentanz: "An alle Kinder, die so aussehen wie ich", betonte Michelle Yeoh, die erste asiatische Preisträgerin der Hauptdarstellerinnen-Kategorie. Auch den Müttern und Vätern, die sich für die Kinder aufgeopfert haben, wurde gedankt, etwa bei Ke Huy Quan, dessen Eltern kurz nach dem Krieg aus Vietnam emigrierten. Michelle Yeoh sieht in ihrem Gewinn einen historischen Moment. Doch angesichts der starken Präsenz asiatischer Filme in Hollywood in den letzten Jahren – Parasite (Bong Joon Ho, Oscar 2020), Chloé Zhaos Nomadland (Oscar 2021), oder Minari von Lee Isaac Chung – ist das eher die Bestätigung einer bereits vorhandenen Tendenz, die asiatisch-amerikanische Perspektiven stärker in den Fokus rückt. Mangelnde Diversität war somit der Veranstaltung nicht vorzuwerfen, obwohl Angela Bassett in der Nebendarstellerinnenkategorie Jamie Lee Curtis unterlag. Anfangs hatte der Moderator Kimmel sich angesichts der vielen irischen Nominierten noch darüber lustig gemacht, dass fünf Nominierte aus verschiedenen Ecken Dublins kämen. Doch die Preise gingen nicht nach Irland.

James Friend führte die Kamera von "Im Westen nichts Neues" Foto: REUTERS

Die Verlierer: "The Banshees", "Tar", "Fabelmans"

Der irische Film The Banshees of Inisherin zählt zu einem der Verlierer des Abends. Zwar war er wie Im Westen nichts Neues neunfach nominiert, konnte aber keinen Oscar für sich gewinnen. Auch Todd Fields Tár und Steven Spielbergs Die Fablemans gingen leer aus. Der deutsche Kriegsfilm heimste dagegen vier Oscars ein, darunter Beste Kamera, internationaler Spielfilm, bester Soundtrack und bester Sound. Ein schöner Erfolg für die in Deutschland lauwarm rezipierte Remarque-Adaption von Streaming-Anbieter Netflix.

Als einziger Film einer Regisseurin – Maria Schraders She Said und Gina Prince-Bythewood von The Woman King konnten sich nicht für das Oscar-Rennen qualifizieren – nahm Sarah Polleys starkes Emanzipationsdrama Women Talking den Preis für das beste adaptierte Drehbuch mit nach Hause. Absolut verdient, aber auch wenig überraschend waren auch die Oscars an das Kostümdesign von Black Panther Wakanda Forever oder Guillermo del Toro’s Pinocchio als bester Animationsfilm. Nawalny gewann gegen den Preis für die beste Dokumentation. In der Dankesrede widmete seine Ehefrau Julija Nawalnaja dem inhaftierten russischen Dissidenten den Preis. (Valerie Dirk, Marian Wilhelm 13.3.2023)