In der Nähe der Kadaver wurden auch Knochen und Innereien gefunden. Foto: IMAGO/Olaf Döring

Weppersdorf – Sechs Wildtierkadaver sind am vergangenen Freitag im Gemeindegebiet von Weppersdorf (Bezirk Oberpullendorf) in einem Straßengraben gefunden worden. Laut dem Jagdleiter wurde den Rehen und dem Damwild das Wildbret waidgerecht, also dem Ehrenkodex für Jäger entsprechend, entnommen. Polizeibeamte fanden in der Nähe auch noch Knochen und Innereien, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag. Sie ermittelt wegen Verdachts der Wilderei, der Schaden liege im mittleren dreistelligen Euro-Bereich, hieß es. (APA, 13.3.2023)