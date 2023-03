Das italienische Modehaus nutzte rund um die Oscars die Anwesenheit vieler internationaler Stars in Los Angeles

Die Show des italienischen Modehauses Versace ähnelte am Donnerstag einem Auflauf der Prominenten. Der Laufsteg war von Mailand nach Los Angeles verlegt worden: Das Unternehmen nutzte rund um die Oscars die Anwesenheit vieler internationaler Stars in der Stadt. Die Open-Air-Show, die auf dem Dach des Pacific Design Center in West Hollywood stattfand, musste allerdings aufgrund starker Regenvorhersagen um einen Tag vorverlegt werden.

Zu den eingeladenen Prominenten gehörten die Popstars Dua Lipa, Cher, Miley Cyrus Elton John und Lil Nas X, die Schauspieler Anne Hathaway, Ke Huy Quan und Demi Moore sowie internationale TV-Prominenz von Christine Quinn bis Tan France. Gigi Hadid eröffnete in einem schwarzen Bleistiftrock und einem kastig geschnittenen Blazer. In der Kollektion der Designerin Donatella Versace gehörte Schwarz neben Orange und Pink zu den wichtigsten Farben, außerdem wurden Seidenkleider und mit langen Handschuhen kombiniert und einige Jeans-Outfits gezeigt. (Reuters, red, 13.3.2023)

Gigi Hadid eröffnete die Show Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Miley Cyrus Foto: REUTERS/Mario Anzuoni