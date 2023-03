Mišo Kapetanović ist Marie-Skłodowska-Curie-Postdoktorand am Institut für Habsburg- und Balkanstudien der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien. Sein Projekt konzentriert sich auf die Geschichte von gleichgeschlechtlicher Zuneigung und nicht-binären Geschlechterdarstellungen und Identitäten in den Westbalkan-Bergen. Er ist auch ein Veteran des queeren Clublebens auf dem Balkan.

Veranstaltungshinweis

Es wird gemunkelt, dass sich die Belgrader Avantgarde-Queen Markiza de Sada diesen Freitag an der Universität Wien einmischen wird. Die Vorlesung und Performance mit dem Titel "Does Revolution Matter While Glitter Is on the Platter?" ist Teil einer internationalen Konferenz "Queering (Post-)Yugoslavia and (Post-)Yugoslav Queerness" und findet 17.–18. März im Institut für Slawistik, Seminarraum 1, Spitalgasse 2, Hof 3, 1090 Wien statt.

