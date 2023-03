Rund 12.000 Personen traten zuletzt zur Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium an, 1.850 Plätze waren zu vergeben. Wer einen solchen ergattert, soll zur Arbeit in Österreich verpflichtet werden, fordert Bundeskanzler Nehammer. Foto: APA/Eva Manhart

Es müsse das Ziel sein, gesünder älter zu werden, und dafür brauche es ein leistungsfähiges Gesundheitssystem, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in seiner Kanzlerrede zur Zukunft des Landes vergangenen Freitag. Zwar habe Österreich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, man sehe aber immer mehr, "dass es auch Probleme gibt".

Gemeint ist damit zum Beispiel der Mangel an Kassenärzten: Es werde 2030 rund "800 Kassenärzte zusätzlich brauchen, um die Versorgung auf dem Land wie in der Stadt sicherstellen zu können", teilte der Kanzler mit, dafür bedürfe es eines Masterplans. Nehammer verlangt zum Beispiel eine "Berufspflicht für die, die das Studium in Österreich abschließen, um der Gesellschaft etwas zurückzugeben". Eine solche Verpflichtung zur Arbeit im Gesundheitssystem nach einem Medizinstudium in Österreich ist nach Ansicht des Europarechtsexperten Walter Obwexer von der Uni Innsbruck machbar, wie dieser am Montag auf STANDARD-Nachfrage ausführte. Und zwar sei das möglich, "wenn es in einem Staat an Ärztinnen und Ärzten fehlt, um die Gesundheitsversorgung gewährleisten zu können". Und das sei in Österreich der Fall.

Allein im niedergelassenen Bereich sind nach Auskunft der Österreichischen Ärztekammer derzeit 300 Kassenstellen offen, davon 176 für Allgemeinmedizin und 124 im Facharztbereich, allen voran der Kinder- und Jugendheilkunde sowie der Gynäkologie. Mehr als 30 Prozent der Absolventinnen und Absolventen des Medizinstudiums sind laut einem Rechnungshofbericht dann nicht in Österreich in einem Arztberuf tätig.

Südtiroler Fall wies den Weg

Konkret könnte die Regelung zu einer Arbeitsverpflichtung nach dem Medizinstudium so aussehen, dass innerhalb eines Zeitraums von zehn Jahren nach dem Abschluss fünf Jahre im österreichischen Gesundheitssystem zu arbeiten sei – das hielte Obwexer für verhältnismäßig, und es würde die Freiheit auch nicht zu sehr einschränken. So sei es zum Beispiel in Südtirol geregelt, wo auch ein Fall angesiedelt war, der vor einigen Jahren vor dem Europäischen Gerichtshof gelandet ist. Da hatte eine Italienerin ein Stipendium für eine von der Provinz Südtirol vergütete Facharztausbildung für Neurologie und Psychiatrie an der Universität Innsbruck erhalten, wobei Südtirol mit Österreich Regelungen vereinbart hat, um Facharztausbildungsstellen zu schaffen und zu finanzieren, die es dort nicht gibt. Die Ärztin hatte sich verpflichtet, danach innerhalb von zehn Jahren fünf Jahre als Fachärztin in Südtirol zu arbeiten oder sonst bis zu 70 Prozent des Stipendiums zurückzuzahlen. Es ging um 68.515 Euro. Die Ärztin ging dann dagegen vor, die Regelung hielt aber auch vor dem EuGH.

Eine Arbeitsverpflichtung nach einem Studium in Österreich, wie nun vom Bundeskanzler skizziert, könnte laut Obwexer insbesondere für bestimmte Fächer mit besonderem Mangel gelten. Außerdem müsse es die Möglichkeit geben, Ausbildungskosten ganz oder teilweise zurückzuzahlen, wenn jemand der Verpflichtung zur Arbeit in Österreich nicht oder nicht voll umfänglich nachkomme.

Stipendium verpflichtet nachträglich

Genau in die von Nehammer angestoßene Richtung weisen auch bereits Stipendienprogramme, die darauf abzielen, Studierende in der Zeit ihres Medizinstudiums zu unterstützen, die aber vorschreiben, dass die Stipendienbezieher dann eine Zeitlang im österreichischen Gesundheitssystem arbeiten müssen. Beispielsweise hat Niederösterreich vor kurzem 20 Plätze vergeben, bei denen je 923 Euro monatlich für bis zu 48 Monate bezahlt werden. Ursprünglich waren zehn Stipendien ausgeschrieben worden, da es aber 20 Bewerbungen gab, die die Kriterien erfüllt hätten, habe man die Zahl verdoppelt, teilte das Land mit. Nach Inanspruchnahme müssen die Absolventinnen und Absolventen mindestens fünf Jahre in Anstellung (also im Spital) oder mit einem Kassenvertrag arbeiten. Auch in Tirol gibt es ein Stipendienmodell. Und die Österreichische Gesundheitskasse hat ebenfalls ein Stipendium ausgelobt, mit dem ab dem Sommersemester 50 Studierende der Medizin für bis zu dreieinhalb Jahre monatlich 923 Euro erhalten, wenn sie nach dem Studium für mindestens fünf Jahre einen Kassenvertrag übernehmen. 60 Personen haben sich laut ÖGK darum beworben.

Aus Nehammers Sicht bräuchte es zusätzlich auch mehr Medizinstudienplätze, was Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) aber bisher als nicht notwendigen Schritt erachtet hat, und auch die Ärztekammer sieht darin nicht die Lösung der Probleme. Die Ärztevertretung fordert vielmehr eine Attraktivierung der Arbeitsbedingungen in Österreich. Man sei gegen "Zwangsverpflichtungen" für Ärztinnen und Ärzte, teilte die Kammer in einer Aussendung mit. (Gudrun Springer, 14.3.2023)