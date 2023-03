Microsoft-Chef Satya Nadella hätte wohl gerne, dass mehr Menschen Edge nutzen. Foto: AP / Stephen Brashear

Es ist erst wenige Tage her, dass Microsoft einen Meilenstein verkündet hat: Dank des neuen KI-Chatbots habe die eigene Suchmaschine Bing mittlerweile 100 Millionen tägliche User. Das scheint jedoch nicht auszureichen. Der Konzern versucht noch immer, Windows-User zur Nutzung des Edge-Browsers zu drängen, selbst dann, wenn diese kein Interesse daran haben.

Die neueste Masche sind ganzseitige Werbebanner direkt in Windows, wie das Newsportal "Neowin" berichtet. Nachdem der Autor sich ein paarmal mit Microsofts KI-Chatbot unterhalten hat und dann erneut versuchte, Edge zu öffnen, wurde er von einem Werbebanner begrüßt. Laut diesem gebe es "neue Dinge für Sie zu entdecken". Das Besondere daran: Es gibt keine Möglichkeit, die Anzeige einfach wegzurücken. Wie man den Screenshots der Berichterstatter entnehmen kann, muss man entweder den Browser als Ganzes schließen oder aber auf "Get Started" drücken.

Immer aggressiver

Wählt man letztere Option, landet man laut "Neowin" auf einer weiteren Werbeseite und wird gebeten, Edge zum Standardbrowser zu machen. An dieser Stelle ist bereits vorausgewählt, dass man "Microsofts empfohlene Browsereinstellungen" übernehmen will. Wer den Haken entfernt, kann allerdings unbesorgt auf "Weiter" drücken, die Einstellungen bleiben dann unverändert.

Microsoft hat schon unterschiedlichste Taktiken angewendet, um Windows-User davon abzuhalten, einen fremden Browser zu verwenden. Das ist wenig verwunderlich, dümpelt der Marktanteil von Edge doch bei weniger als fünf Prozent herum. Die Überzeugungsmethoden werden jedoch immer aggressiver, wie sich Ende Februar zeigte. Wer in Edge versucht, Google Chrome herunterzuladen, wird inzwischen von zwei Bannern begrüßt, die für Edge werben. Es wird unter anderem argumentiert, dass der Browser die gleiche Technologie wie Chrome verwende und außerdem das "zusätzliche Vertrauen von Microsoft" habe. Dabei bleibt unklar, was dieses Kriterium für User bedeutet. Die ganzseitigen Werbebanner könnten der nächste Schritt in der Kampagne für Edge sein. (red, 14.3.2023)