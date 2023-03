Sie messen nur wenige Zentimeter, doch den Unterhosen, um die es heute gehen soll, wurde in den vergangenen Monaten mehr Aufmerksamkeit zuteil als manch anderem Kleidungsstück. Das verwundert nicht, denn sie stellen so manch eingeschlafene Kleiderordnung auf den Kopf.

So werden die kleinen Hosen, in denen Internet-Stars wie Kylie Jenner oder Julia Fox seit einigen Monaten zu sehen sind, über Strumpfhosen getragen. Oder anders gesagt: Kombinationen, die Jane Fonda vor Jahrzehnten im Aerobic-Studio trug, sie werden von einer jungen Generation jetzt auf der Straße getragen. Und zwar als selbstbestimmtes Statement, getreu dem Motto: "Ich hab die Hosen an. Wie klein sie ausfallen, meine Sache."



Kylie Jenner kombinierte eine weiße Unterhose mit einem passenden Top des Unternehmens Loewe.

Nun könnte man die Miniaturhosen gelangweilt als einen weiteren überdrehten Social-Media-Trend weglächeln. Wenn da nicht das Modelabel Miu Miu wäre. Das hatte die kleine Hose mit funkelndem Steinzeug verziert und während der Pariser Modewoche zu einem wichtigen Bestandteil seiner Präsentation erklärt.

Das wurde registriert – schon im vergangenen Jahr hatten Miuccia Prada und ihre Stylistin Lotta Volkova die Modewelt davon überzeugen können, dass in jeden ordentlichen Kleiderkasten ein kurzer Faltenrock gehört. Die Mission verlief damals ziemlich erfolgreich.

Glitzerunterhosen bei Miu Miu. Foto: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Und noch mal Miu Miu, wo nun wollene Unterhosen über Strumpfhosen getragen werden– und der Cardigan in den Strumpfhosenbund gewurschtelt wird. Foto: Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP

Ähnlich könnte es allen Unkenrufen zum Trotz der obendrüber getragenen Unterhose ergehen. Der Trend hat sich schließlich schon im vergangenen Herbst abgezeichnet. Modeunternehmen wie Saint Laurent oder Bottega Veneta hatten das Wäschestück in ihre Frühjahrskollektionen geschmuggelt.

Auch bei Saint Laurent blitzte in der Frühjahrskollektion hier und da ein Wäschestück hervor. Foto: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Auch Aiyana Ishmael ließ sich bereits anstecken. In einem Selbstversuch stylte die Moderedakteurin des US-Magazins "Teen Vogue" Outfits des Models Bella Hadid nach. Ihre Botschaft: Modetrends dürfen nicht dünnen Frauen vorbehalten sein.

Für die Unterhose jedenfalls dürfte das Bekenntnis der vielen Frauen einem Befreiungsschlag gleichkommen. Man könnte auch sagen: Endlich wagt sich das ewig unsichtbar gemachte Wäschestück aus dem Versteck! Nach den Boxershorts, die bereits seit einiger Zeit nach Luft schnappen, und den aus den Hosen hervorblitzenden Strings ist jetzt auch jenes Kleidungsstück dran, das sich normalerweise mit der Reihe zwei begnügen muss. Was die Unterhose uns in jedem Fall lehrt? Dresscodes zu hinterfragen kann Spaß machen. (feld, 14.3.2023)