Daten der Apple Watch haben bei der Durchführung einer Studie geholfen. Foto: AP / Jeff Chiu

Es ist kein Geheimnis, dass Smartwatches wie die Apple Watch deutlich mehr können, als die Zeit und Benachrichtigungen vom Smartphone anzuzeigen. Die intelligenten Uhren sammeln allerlei Gesundheitsdaten der Trägerinnen und Träger und können das Schlafverhalten nachverfolgen. Wertvolle Daten, die Forschende des US-amerikanischen Brigham and Women’s Hospital nun für eine Studie verwendet haben – die aufzeigt, dass fast niemand ausreichend Schlaf bekommt.

Die Erkenntnisse sind Teil der Apple Heart & Movement Study, wie ABC News berichtet. Für diese wurden Aufzeichnungen von 2,9 Millionen Nächten Schlaf analysiert. Unter den mehr als 42.000 teilnehmenden Personen (alle aus den USA) betrug die durchschnittliche Schlafdauer pro Person sechs Stunden und 27 Minuten, heißt es in der Studie. Nur 31,2 Prozent würden das empfohlene Minimum von sieben Stunden pro Nacht erreichen. Die Berichterstatter heben allerdings hervor, dass die Ergebnisse bisher nicht peer-reviewt wurden.

Schwere Folgen

Die Forschenden heben in diesem Zusammenhang hervor, dass die American Heart Association empfiehlt, zwischen sieben und neun Stunden zu schlafen. Wer nicht mindestens sieben Stunden Schlaf unterkriegt, riskiere "Herz-Kreislauf-Erkrankungen, kognitiven Abbau und Demenz, Depressionen, Fettleibigkeit und höhere Blutdruck-, Blutzucker- und Cholesterinwerte".

Nur 31,2 Prozent erreichen die empfohlenen sieben Stunden Schlaf. Foto: Brigham and Women's Hospital

Die analysierten Daten erlaubten den Wissenschaftern aber einen noch tieferen Einblick in das Schlafverhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zum Beispiel stellte sich heraus, dass 66,4 Prozent der Probandinnen und Probanden unter der Woche vor 00:00 ins Bett gehen. Am Wochenende würde diese Zahl auf 56,6 Prozent fallen. Außerdem konnte herausgefunden werden, dass Einwohnende des Bundesstaats Washington mit 38,3 Prozent am häufigsten die empfohlenen sieben Stunden Schlaf erhalten würden. Hawaii belegt mit 24,2 Prozent den letzten Platz.

Teil eins von acht

Die Untersuchung des Schlafverhaltens ist nur einer von acht Teilen der "Life's Essential 8"-Studie, die sich mit unterschiedlichen Lebensbereichen auseinandersetzt. Zwar liegt ein genauer Termin noch nicht vor, die vollständige Studie soll aber in Kürze veröffentlicht werden. (red, 14.3.2023)