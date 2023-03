Die letzte Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof wurde in Deutschland im Oktober 2022 eröffnet. Foto: IMAGO / Jürgen Ritter

Düsseldorf – Die letzte große Warenhauskette in Deutschland, Galeria Karstadt Kaufhof, will dem Gesamtbetriebsrat zufolge zahlreiche Filialen schließen. Von aktuell noch 129 Warenhäusern mit rund 17.400 Beschäftigten sollen 52 Filialen die Pforten schließen, teilte der Gesamtbetriebsrat der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH am Montag mit. Über 5.000 Menschen drohe die Kündigung, hieß es weiter. Von Galeria war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der Aufsichtsrat des Konzerns sollte am Montagnachmittag zusammenkommen.

Die Warenhauskette schlittert seit Jahren von einer Krise in die nächste. Zuletzt hatten die behördlichen Auflagen in der Corona-Krise das Geschäft belastet, der Konzern griff nach Staatshilfen, dann litten die Filialen an der Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Zudem machten hausgemachte Probleme dem Konzern zu schaffen. Eigentümerin ist die milliardenschwere Signa-Holding des Investors René Benko. Er hatte Karstadt und Kaufhof zusammengeführt. Vor zwei Jahren hatte Galeria Karstadt Kaufhof bereits im damaligen Insolvenzverfahren gut 40 von damals 172 Filialen geschlossen. Im Zuge dessen verloren rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Job. (Reuters, 13.3.2023)