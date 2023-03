Großbritanniens konservative Regierung will Anketten oder Ankleben als Protestform bei Strafe verbieten

Die Gruppe Insulate Britain fordert, dass Häuser in Großbritannien flächendeckend wärmeisoliert werden (Symbolbild). Foto: APA/AFP/DANIEL LEAL

London/Wien – Wegen der stundenlangen Blockade einer wichtigen Autobahn bei London muss ein britischer Klimaaktivist ins Gefängnis. Ein Gericht in der britischen Hauptstadt verurteilte das Mitglied der Gruppe Insulate Britain zu fünf Wochen Haft. Künftig sollen Strafen für Klimaaktivisten noch schärfer ausfallen. Nach Großprotesten will die konservative Regierung Anketten oder Ankleben als Protestform bei Strafe verbieten.

Im Unterschied zu drei weiteren Angeklagten habe der 63-Jährige keine Bewährungsstrafe erhalten, weil er angekündigt hatte, sich auch in Zukunft an Störaktionen zu beteiligen, sagte der Richter am Montag. Zugleich betonte der Richter, die Strafe sei milde ausgefallen, weil der Verurteilte mit der Aktion auf das wichtige Problem der Klimakrise aufmerksam aufmachen wollte.

Festkleben nahe dem Flughafen

Bereits Mitte Dezember waren zwei britische Klimaaktivisten zu je knapp drei Monaten Haft verurteilt worden, weil sie mit der Blockade von Autobahnen gegen einstweilige Verfügungen verstoßen hatten.

Insgesamt hatten sich drei Männer und eine Frau am 1. Oktober 2021 nahe dem Flughafen Heathrow auf der Autobahn M4 festgeklebt. Der Verkehr wurde dadurch mehr als zwei Stunden blockiert, rund 10.000 Fahrzeuge waren davon betroffen. Insulate Britain fordert die flächendeckende Wärmeisolierung von Häusern in Großbritannien. (APA, red, 13.3.2023)