Unternehmerin Natascha Bergmann mit Katze. Foto: Jürgen Hammerschmid

Wien – Während die Besitzerin des Katzencafés im ersten Wiener Gemeindebezirk gedenkt, in Pension zu gehen, wird demnächst im Siebten ein neues Katzencafé seine Türen öffnen. Für bis zu sechs Tiere soll im Lokal der 34-jährigen Unternehmerin Natascha Bergmann Platz sein, das "Barista Cats" eröffnet am 1. Mai in der Kaiserstraße an der Ecke Kandlgasse 35.

Wer in ihrem Katzencafé Getränke konsumiere, unterstütze zudem soziale Einrichtungen für Tiere, so das Vorhaben Bergmanns, zuvor Leiterin des Eventmanagements der Österreichischen Galerie Belvedere. Neben Kaffee und Mehlspeisen soll es eine kleine Karte mit Speisen aus regionalen und Bioprodukten geben, außerdem einen separaten Raum und einen Schanigarten. (red, 13.3.2023)