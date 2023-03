Karin Harjo folgt dem entlassenen Mike Day als Shiffrin-Coach nach. Foto: AP/Michael Probst

Soldeu – Alpin-Superstar Mikaela Shiffrin hat eine neue Cheftrainerin. Die Weltcup-Rekordsiegerin wird künftig von Karin Harjo betreut. Das teilte der US-Verband am Montag mit. Aktuell trainiert die in Norwegen geborene und in den USA aufgewachsene Harjo noch das kanadische Frauen-Team um die überraschende Slalom-Weltmeisterin Laurence St-Germain und Weltcup-Premierensiegerin Valérie Grenier.

Sie ist die einzige Cheftrainerin im Ski-Weltcup. Die frühere Schweizer Rennläuferin Marie-Theres Nadig (in den 1970ern und 1980ern Konkurrentin von Annemarie Moser-Pröll) hatte nach ihrem Karriereende 1981 bis 2005 als Trainerin für Liechtenstein und die Schweiz gearbeitet.

23 Jahre im Geschäft

Harjo hat 23 Jahre Erfahrung im Trainerinnengeschäft und hat von 2011 bis 2022 für das amerikanische Team gearbeitet. Sie fungierte als Assistentin bei den Technikerinnen (2015 bis 2017) und im Speedteam (2017 bis 2022), hat neben Lindsey Vonn auch schon mit Shiffrin zusammengearbeitet und 2016 als erste Frau im Slalom-Weltcup einen Kurs gesteckt.

"Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, mit Mikaela in dieser Funktion zusammenzuarbeiten", wird Harjo in der Mitteilung des amerikanischen Verbandes zitiert. "Was mich an Mikaela am meisten beeindruckt, ist, dass sie bereits so viel erreicht hat, aber trotzdem weiß, dass sie sich noch verbessern kann."

Shiffrin hatte sich während der WM in Frankreich im Februar von ihrem langjährigen Coach Mike Day getrennt. Es gehe ihr auch darum, "Trainerinnen stärker ins Rampenlicht zu rücken", kommentierte Shiffrin die Entscheidung für Harjo in den sozialen Medien. In dieser Woche steht für die Ausnahmeathletin aus Colorado noch das Saisonfinale in Soldeu (Andorra) an. Vergangenes Wochenende hat sie mit den Siegen in Riesentorlauf und Slalom zu Aare Schwedens Rekordhalter Ingemar Stenmark übertroffen und hält nun bei 87 Weltcuperfolgen. (APA, dpa, red, 13.3.2023)